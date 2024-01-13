Отправлено: - 10:35

таноми52:

Может, такое восприятие - проявление комплексов "некогда колониальных народов"?

таноми52:

а за мерзкие высказывания о Русском мире,

таноми52:

Алекс не оскорбляет, а просто ехидничает

таноми52:

не соглашусь, что Ольга Германовна была предвзята

Цитата:Может и быть: - всё таки ТРЕХСОТЛЕТНЕЕ иго над русским народом, наших далёких предков, очевидно, если следовать вашей логике, даёт о себе знать: всякое действие- предполагает противодействие. Если, проще: - физическая и особенно моральная, причём на генном уровне, месть за 300-летнее унижение и насилие.Цитата:Не думаю: - вполне адекватные выказывания, может эмоционально, не более. Парируйте, докажите - для этого и создана эта площадка. Если, конечно - НЕТ аргументов или логика слаба и нечем крыть - то да, легче уйти за ширму и сказать, причём бездоказательно: - "... сам, дурак..". Если человек имеет своё мнение да и к тому же ОТЛИЧНОЕ, нежели у вас или у Алекса, - это не значит что оно -ОШИБОЧНОЕ.Да и наличие русскоязычной супруги - не позволяет ему переходить границы.Цитата:Где эта грань между этими двумя понятиями ??"...чем лезть в беседу, лучше бы пошли помылись, свиньи вонючие, от вас на километр прёт, да и лезьте обратно в свои чёрные избы..." - примерно так он выразился ( это мой вольный перевод, только по отношению к нему) - это ЕХИДНЕЧЕСТВО или это у вас - корпоративная солидарность???Цитата:Была- и ещё как - и не только, повторюсь, - поэтому с её уходом и Абайки, и Саба и 111 - почувствовали, а остальные ТАЙНИЕ защитники, так называемого "русского мира" тоже - её ОТСУТСТВИЕ.Наступил период, как раньше говорили: - "гамбургского счёта"