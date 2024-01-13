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≡ Флуд и оффтопик (часть 7)
 
 
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
3899
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 13.01.24 - 09:22
#15211
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Цитата:
Карачун:

Да нет я серьёзно горжусь своим дедом , который прошёл до Берлина. У него дав с половиной ордена Славы, как он говорил. Ординарца с наградными листами убило при налёте, а восстанавливать никто не хотел. Второго деда по отцовской линии я никогда не знал,знаю лишь что умер, когда был голод в 1933 году, а может раньше,даже могилы нет. Отец всегда молчал.
Про деда скажу которого я знал, не одобрил бы присвоение Россией заслуг в Победе, точно знаю. Про СВО не скажу, дед был сталинист
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К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
409
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 13.01.24 - 09:39
#15212
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Цитата:
saba:
....я серьёзно горжусь своим дедом....

"...я чту его память...", "...я стараюсь всеми своими возможностями и делами соответствовать его заслугам...","...я стараюсь делать и поступать так, чтобы не опозорить память его и быть не менее достойным чем он...". и т.д.

а "...я горжусь своим дедом" - это "...я выкинул два случайных числа на двух игральных кубиках и горд тем". потому что ни к одному ни ко второму событию отношения как личность не имею, просто примазываясь сбоку к удачной случайности.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
3899
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 13.01.24 - 09:52
#15213
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Я совершенно не понял, наверное и так может быть
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К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
409
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 13.01.24 - 10:02
#15214
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К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
409
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 13.01.24 - 10:25
#15215
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Цитата:
ACROS: Вот бы так работали казахские судьи и правоохранители

согласен!
и вы бы заодно ехали из своего населенного пункта до костаная и обратно с разрешенной скоротью 100 км/ч на большей части всего пути.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
5499
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 13.01.24 - 10:35
#15216
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Цитата:
таноми52:
Может, такое восприятие - проявление комплексов "некогда колониальных народов"?


Может и быть: - всё таки ТРЕХСОТЛЕТНЕЕ иго над русским народом, наших далёких предков, очевидно, если следовать вашей логике, даёт о себе знать: всякое действие- предполагает противодействие. Если, проще: - физическая и особенно моральная, причём на генном уровне, месть за 300-летнее унижение и насилие.

Цитата:
таноми52:
а за мерзкие высказывания о Русском мире,


Не думаю: - вполне адекватные выказывания, может эмоционально, не более. Парируйте, докажите - для этого и создана эта площадка. Если, конечно - НЕТ аргументов или логика слаба и нечем крыть - то да, легче уйти за ширму и сказать, причём бездоказательно: - "... сам, дурак..". Если человек имеет своё мнение да и к тому же ОТЛИЧНОЕ, нежели у вас или у Алекса, - это не значит что оно -ОШИБОЧНОЕ.
Да и наличие русскоязычной супруги - не позволяет ему переходить границы.


Цитата:
таноми52:
Алекс не оскорбляет, а просто ехидничает


Где эта грань между этими двумя понятиями ??
"...чем лезть в беседу, лучше бы пошли помылись, свиньи вонючие, от вас на километр прёт, да и лезьте обратно в свои чёрные избы..." - примерно так он выразился ( это мой вольный перевод, только по отношению к нему) - это ЕХИДНЕЧЕСТВО или это у вас - корпоративная солидарность???

Цитата:
таноми52:
не соглашусь, что Ольга Германовна была предвзята


Была- и ещё как - и не только, повторюсь, - поэтому с её уходом и Абайки, и Саба и 111 - почувствовали, а остальные ТАЙНИЕ защитники, так называемого "русского мира" тоже - её ОТСУТСТВИЕ.

Наступил период, как раньше говорили: - "гамбургского счёта"
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
5499
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 13.01.24 - 10:47
#15217
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Цитата:
Карачун:
разрешенной скоротью 100 км/ч на


Я меньше 120 не держу, тем более благодаря Архимеду от нашего села до Костаная - асфальт прямо супер( по нашим минимальным и неприхотливым требованиям) : - когда попадаюсь, начинаю убеждать что ничего не нарушил и у нас в стране площади большие и дороги длинные, и только МУДАК мог придумать такие ограничивающие скорости, ну и если это всё не действует на жол-полицейских - достаю телефон и "звонок другу".

[Исправлено: ACROS, 13.01.2024 - 10:49]
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