Re: Александр ОЛЕЙНИК: Что же тянет нас назад? Размышления на...

Отправлено: - 10:52

как он может бороться с коррупционерами если сам им дал зеленый свет и индульгенцию. Заявил, что чиновник не может быть привлечен к ответственности за получение взятки если он это сделал без злого умысла. На весь мир эта цитата разнеслась.