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≡  Александр ОЛЕЙНИК: Что же тянет нас назад? Размышления на пустом месте
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48365
Александр ОЛЕЙНИК: Что же тянет нас назад? Размышления на пустом месте
Отправлено: 13.01.24 - 10:33
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В начале января президент РК Касым-Жомарт ТОКАЕВ дал обширное интервью газете Egemen Qazaqstan. Хорошее интервью, читаешь, не нарадуешься. Лозунги! Один краше другого, хоть сейчас на цитаты расхватывай.
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К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
409
Re: Александр ОЛЕЙНИК: Что же тянет нас назад? Размышления на...
Отправлено: 13.01.24 - 10:33
#1
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Цитата:
«от подражательства в культуре, ложного патриотизма и безудержного бахвальства», «избавляться от всего, что тянет страну назад» и «смотреть только вперед».

Источник:

ай! не проканает. в пустоту опять слова.
назарбаев за свое президентство не раз и не два призывал "давайте начнём работать!!!", так и не начали
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р
§ рихард
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
26.07.18
Сообщений:
537
Re: Александр ОЛЕЙНИК: Что же тянет нас назад? Размышления на...
Отправлено: 13.01.24 - 10:52
#2
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как он может бороться с коррупционерами если сам им дал зеленый свет и индульгенцию. Заявил, что чиновник не может быть привлечен к ответственности за получение взятки если он это сделал без злого умысла. На весь мир эта цитата разнеслась.
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