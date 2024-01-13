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Флуд и оффтопик (часть 7)
Флуд и оффтопик (часть 7)
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 13.01.24 - 01:44
----Как все -таки приятно общаться здесь с нормальными людьми . ,.а не теми которые так часто вспоминают слово ***логично*** при отсутствии логики
[Исправлено: Гога, 12.01.2024 - 22:49]
[Исправлено: Гога, 12.01.2024 - 22:49]
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 13.01.24 - 01:45
Цитата:
----------------А что у вас ---в Казахстане ?
111:
У нас, в Казахстане..
У нас, в Казахстане..
----------------А что у вас ---в Казахстане ?
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 13.01.24 - 01:48
Цитата:
-------И кто тупой баран ?
111:
И что, быть тупым бараном,
И что, быть тупым бараном,
-------И кто тупой баран ?
(Полноправные пользователи)
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- 10.06.22
- Сообщений:
- 2875
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 13.01.24 - 02:20
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 13.01.24 - 03:53
Цитата:
Давайте моё восприятие. Я уже писал. что от отдельных личностей на форуме хочется стать националистом
таноми52:
А уж шовинизма и ненависти даже близко нет!
А уж шовинизма и ненависти даже близко нет!
Давайте моё восприятие. Я уже писал. что от отдельных личностей на форуме хочется стать националистом
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 13.01.24 - 04:01
Цитата:
Дело же как раз и в Вас которые всё из новостей узнают, я про Костанай узнаю какие то вещи от Максафа которые здесь отродясь не были. А он черпает это из новостей, причём из наших СМИ. Вот где американская собака порылась
Эл-починно:
мы из новостей и так узнаем.
мы из новостей и так узнаем.
Дело же как раз и в Вас которые всё из новостей узнают, я про Костанай узнаю какие то вещи от Максафа которые здесь отродясь не были. А он черпает это из новостей, причём из наших СМИ. Вот где американская собака порылась
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 13.01.24 - 04:02
Прочитал и ужаснулся, я не про Максафа , а про " жареные факты"
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 13.01.24 - 04:07
Про безопасность и про газовые баллоны. Ничего абсолютно не изменилось после взрыва в Партизане, как ездили , так ездят, когда говоришь, что надо бы к газовикам( к тем кто ставил ГБО) съездить, некогда говорят. особенно касается Газелей, ребята разнесёт в первую очередь вас!!!!!!!! А у меня за спиной 15 тонн газа!
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 13.01.24 - 07:03
Цитата:
А теперь к мировым новостям: Национальная гвардия Техаса «захватила» участок границы США и Мексики, запретив доступ к нему агентам федеральной пограничной службы. Об этом сообщил телеканал CBS.
saba:
я про Костанай узнаю какие то вещи от Максафа которые здесь отродясь не были. А он черпает это из новостей, причём из наших СМИ.
я про Костанай узнаю какие то вещи от Максафа которые здесь отродясь не были. А он черпает это из новостей, причём из наших СМИ.
А теперь к мировым новостям: Национальная гвардия Техаса «захватила» участок границы США и Мексики, запретив доступ к нему агентам федеральной пограничной службы. Об этом сообщил телеканал CBS.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 13.01.24 - 07:26
Спасибо, вряд ли закончится жертвами, даже среди гвардии Техаса
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 13.01.24 - 07:32
Цитата:
Я внук солдата который закончил войну в Берлине!!! Я горжусь этим!!! Но я не приемлю агрессию, только потому что мой сосед ассоциировал себя с СССР и хочет ,чтобы всё было как раньше
Эл-починно:
Я внук солдата который закончил войну в Берлине!!! Я горжусь этим!!! Но я не приемлю агрессию, только потому что мой сосед ассоциировал себя с СССР и хочет ,чтобы всё было как раньше
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 13.01.24 - 07:37
Ехал вчера в 18 маршруте и вспомнил времена СССР, холодно, поскальзываешься, прямо как в Икарусе. Это был двухэтажный автобус, я понимаю Костанай почти Лондон,но как то некомфортно.
Я сидел на первом этаже,заметил все стараются на второй,наверное там лучше
Я сидел на первом этаже,заметил все стараются на второй,наверное там лучше
К
(Полноправные пользователи)
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- 23.04.23
- Сообщений:
- 405
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 13.01.24 - 07:54
Цитата:
это же замечательно!!! это великолепно!!! будь я каким-нибудь там православным, каждый день бы ставил свечку за сотворения сия чуда.
и вообще перестаньте влезать в процесс естественного отбора, особенно по мозгам. наши гос.управленцы и без того прикладывают массу усилий направленных на безопасность и поддержку имб... "глупцов".
saba:
ребята разнесёт в первую очередь вас!
ребята разнесёт в первую очередь вас!
это же замечательно!!! это великолепно!!! будь я каким-нибудь там православным, каждый день бы ставил свечку за сотворения сия чуда.
и вообще перестаньте влезать в процесс естественного отбора, особенно по мозгам. наши гос.управленцы и без того прикладывают массу усилий направленных на безопасность и поддержку имб... "глупцов".
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 13.01.24 - 07:59
Цитата:
Тогда, по идее, вы должны понимать, почему везде стоят памятники вашему деду, и почему их не нужно сносить.
saba:
Я внук солдата который закончил войну в Берлине!!! Я горжусь этим!!!
Я внук солдата который закончил войну в Берлине!!! Я горжусь этим!!!
Тогда, по идее, вы должны понимать, почему везде стоят памятники вашему деду, и почему их не нужно сносить.
К
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 23.04.23
- Сообщений:
- 405
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 13.01.24 - 08:27
Цитата:
я кинул два шестигранных кубика и выпали четверка и единица! я горжусь этим!
saba:
Я внук ! Я горжусь этим!
Я внук ! Я горжусь этим!
я кинул два шестигранных кубика и выпали четверка и единица! я горжусь этим!
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