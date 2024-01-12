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Будет газ - будут заводы - Какие энергоемкие производства Костанайской области зависят от голубого топлива?
Будет газ - будут заводы - Какие энергоемкие производства Костанайской области зависят от голубого топлива?
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