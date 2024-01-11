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А снег идет, а снег идет... - В Костанае осадкам пока противопоставляют только авралы на ограниченной территории
А снег идет, а снег идет... - В Костанае осадкам пока противопоставляют только авралы на ограниченной территории
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