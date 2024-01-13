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≡ Флуд и оффтопик (часть 7)
 
 
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
9348
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 13.01.24 - 01:44
#15196
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----Как все -таки приятно общаться здесь с нормальными людьми . ,.а не теми которые так часто вспоминают слово ***логично*** при отсутствии логики

[Исправлено: Гога, 12.01.2024 - 22:49]
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
9348
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 13.01.24 - 01:45
#15197
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Цитата:
111:
У нас, в Казахстане..

----------------А что у вас ---в Казахстане ?
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
9348
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 13.01.24 - 01:48
#15198
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Цитата:
111:
И что, быть тупым бараном,

-------И кто тупой баран ?
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
2875
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 13.01.24 - 02:20
#15199
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s
* saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
3897
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 13.01.24 - 03:53
#15200
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Цитата:
таноми52:
А уж шовинизма и ненависти даже близко нет!

Давайте моё восприятие. Я уже писал. что от отдельных личностей на форуме хочется стать националистом
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s
* saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
3897
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 13.01.24 - 04:01
#15201
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Цитата:
Эл-починно:
мы из новостей и так узнаем.

Дело же как раз и в Вас которые всё из новостей узнают, я про Костанай узнаю какие то вещи от Максафа которые здесь отродясь не были. А он черпает это из новостей, причём из наших СМИ. Вот где американская собака порылась
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s
* saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
3897
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 13.01.24 - 04:02
#15202
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Прочитал и ужаснулся, я не про Максафа , а про " жареные факты"
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s
* saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
3897
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 13.01.24 - 04:07
#15203
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Про безопасность и про газовые баллоны. Ничего абсолютно не изменилось после взрыва в Партизане, как ездили , так ездят, когда говоришь, что надо бы к газовикам( к тем кто ставил ГБО) съездить, некогда говорят. особенно касается Газелей, ребята разнесёт в первую очередь вас!!!!!!!! А у меня за спиной 15 тонн газа!
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
21416
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 13.01.24 - 07:03
#15204
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Цитата:
saba:
я про Костанай узнаю какие то вещи от Максафа которые здесь отродясь не были. А он черпает это из новостей, причём из наших СМИ.

А теперь к мировым новостям: Национальная гвардия Техаса «захватила» участок границы США и Мексики, запретив доступ к нему агентам федеральной пограничной службы. Об этом сообщил телеканал CBS. :-o :lol:
Профайл
s
* saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
3897
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 13.01.24 - 07:26
#15205
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Спасибо, вряд ли закончится жертвами, даже среди гвардии Техаса
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s
* saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
3897
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 13.01.24 - 07:32
#15206
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Цитата:
Эл-починно:

Я внук солдата который закончил войну в Берлине!!! Я горжусь этим!!! Но я не приемлю агрессию, только потому что мой сосед ассоциировал себя с СССР и хочет ,чтобы всё было как раньше
Профайл
s
* saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
3897
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 13.01.24 - 07:37
#15207
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Ехал вчера в 18 маршруте и вспомнил времена СССР, холодно, поскальзываешься, прямо как в Икарусе. Это был двухэтажный автобус, я понимаю Костанай почти Лондон,но как то некомфортно.
Я сидел на первом этаже,заметил все стараются на второй,наверное там лучше
Профайл
К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
405
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 13.01.24 - 07:54
#15208
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Цитата:
saba:
ребята разнесёт в первую очередь вас!

это же замечательно!!! это великолепно!!! будь я каким-нибудь там православным, каждый день бы ставил свечку за сотворения сия чуда.
и вообще перестаньте влезать в процесс естественного отбора, особенно по мозгам. наши гос.управленцы и без того прикладывают массу усилий направленных на безопасность и поддержку имб... "глупцов".
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
21416
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 13.01.24 - 07:59
#15209
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Цитата:
saba:
Я внук солдата который закончил войну в Берлине!!! Я горжусь этим!!!

Тогда, по идее, вы должны понимать, почему везде стоят памятники вашему деду, и почему их не нужно сносить.
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К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
405
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 13.01.24 - 08:27
#15210
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Цитата:
saba:
Я внук ! Я горжусь этим!

я кинул два шестигранных кубика и выпали четверка и единица! я горжусь этим!
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