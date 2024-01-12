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≡ "Шатались и справили нужду" - По делу о смертельной драке возле бара James Bond допрашивают свидетелей в суде Костаная
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48364
"Шатались и справили нужду" - По делу о смертельной драке возле бара James Bond допрашивают свидетелей в суде Костаная
Отправлено: 12.01.24 - 12:54
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Охранник бара Валентин Лысенко получил указание не пускать пьяных посетителей. Дело дошло до драки. На защиту Лысенко прибежал ди-джей Игорь ФОМИНЫХ. Он и оказался на скамье подсудимых.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
34991
"Шатались и справили нужду" - По делу о смертельной драке возле бара James Bond допрашивают свидетелей в суде Костаная
Отправлено: 13.01.24 - 01:06
#30
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Цитата:
Эл-починно:
Вот например из статьи -

Ты мне про статью то не базарь, говори, что было в жизни, и был ли ты лично ты там сам?
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
9348
"Шатались и справили нужду" - По делу о смертельной драке возле бара James Bond допрашивают свидетелей в суде Костаная
Отправлено: 13.01.24 - 01:08
#31
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Цитата:
Эл-починно:
Читать нужно прост

-----Так уже сколько раз было сказано - не читатель он , а писатель ?!
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
9348
"Шатались и справили нужду" - По делу о смертельной драке возле бара James Bond допрашивают свидетелей в суде Костаная
Отправлено: 13.01.24 - 01:09
#32
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Цитата:
111:
ты лично ты там сам?

-----А ты был сам там ?
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
9348
"Шатались и справили нужду" - По делу о смертельной драке возле бара James Bond допрашивают свидетелей в суде Костаная
Отправлено: 13.01.24 - 01:11
#33
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Цитата:
111:

Цитата:
111:
Ты мне про статью то не базарь,

-----Высокоинтеллектуальный уровень ответа :lol: :lol:
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
2875
"Шатались и справили нужду" - По делу о смертельной драке возле бара James Bond допрашивают свидетелей в суде Костаная
Отправлено: 13.01.24 - 01:11
#34
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Цитата:
111:
Ты мне про статью то не базарь

я вижу отклонение от темы. Цитата:
111:
говори, что было в жизни

и тут тоже
Цитата:
111:
и был ли ты лично ты там сам?

Да и тут тоже.
В статье ясно описано, как пьяные дебоширы избили охранника.

[Исправлено: Эл-починно, 13.01.2024 - 01:38]
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
9348
Re: "Шатались и справили нужду" - По делу о...
Отправлено: 13.01.24 - 01:59
#35
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Цитата:
111:
А давайте вместе в суд придем и выскажем свое мнение!

-----А давай , собирай весь двор ! Только что там сможешь предьявит,если вас там не было ?Очередная глупость от вас .
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
3891
Re: "Шатались и справили нужду" - По делу о...
Отправлено: 13.01.24 - 03:46
#36
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О Гога подъехал, значит будет цепляться к 111 му и будет неинтересно!
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Страница 3 из 3«123
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