Отправлено: - 01:11

111:

Ты мне про статью то не базарь

111:

говори, что было в жизни

111:

и был ли ты лично ты там сам?

[Исправлено: Эл-починно, 13.01.2024 - 01:38]

Цитата:я вижу отклонение от темы. Цитата:и тут тожеЦитата:Да и тут тоже.В статье ясно описано, как пьяные дебоширы избили охранника.