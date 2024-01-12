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Флуд и оффтопик (часть 7)
Флуд и оффтопик (часть 7)
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 3886
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 12.01.24 - 23:35
Цитата:
Тяжело говорить про жизнь в условиях фиговых, Гога счастья Вам, что я могу ещё пожелать!!! Мы тут живём в хорошей перспективе, У нас какие то гадости в плане ЖКХ, но.... У меня есть друзья в Украине и есть друзья в России
И я не знаю как разорваться
Гога:
И мы многого просто не знаем .
И мы многого просто не знаем .
Тяжело говорить про жизнь в условиях фиговых, Гога счастья Вам, что я могу ещё пожелать!!! Мы тут живём в хорошей перспективе, У нас какие то гадости в плане ЖКХ, но.... У меня есть друзья в Украине и есть друзья в России
И я не знаю как разорваться
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 13.01.24 - 00:22
Цитата:
----Супер !!!! Согласен на 1000%!!!!
Эл-починно:
----Супер !!!! Согласен на 1000%!!!!
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 13.01.24 - 00:25
Цитата:
----Взаимно .
saba:
счастья Вам
счастья Вам
----Взаимно .
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 13.01.24 - 00:27
Цитата:
----Тоже самое , тем более у меня мама украинка .
saba:
У меня есть друзья в Украине и есть друзья в России И я не знаю как разорваться
У меня есть друзья в Украине и есть друзья в России И я не знаю как разорваться
----Тоже самое , тем более у меня мама украинка .
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 13.01.24 - 00:30
Со старым Новым Годом!
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 13.01.24 - 00:56
Цитата:
И что, быть тупым бараном, говоря, что украинские территории ихние, из за которых погиб мой племянник?
Заметь, не их.
Они своих детей отправили в Казахстан и Моннолию.
saba:
111 не может понять , что за это может прилететь реальный с
111 не может понять , что за это может прилететь реальный с
И что, быть тупым бараном, говоря, что украинские территории ихние, из за которых погиб мой племянник?
Заметь, не их.
Они своих детей отправили в Казахстан и Моннолию.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 13.01.24 - 00:58
А тут бравируют лозунгами, что Украина и ее территории ихние..
У нас, в Казахстане..
У нас, в Казахстане..
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 13.01.24 - 01:04
Цитата:
Хм..
Это как?
То есть мужик, обязан отправить своего сына на смерть в чужую страну, чтобы ему ничего не угрожало?
Что то мне напомнило стадо овец..
Там ровно то же самое.
И теперь, ты относишься к россиянам, как к стаду овец, которые боятся за свою личную шкуру, но не боятся отправить свое дитя на смерть?
saba:
111 не может понять , что за это может прилететь реальный срок. Я
111 не может понять , что за это может прилететь реальный срок. Я
Хм..
Это как?
То есть мужик, обязан отправить своего сына на смерть в чужую страну, чтобы ему ничего не угрожало?
Что то мне напомнило стадо овец..
Там ровно то же самое.
И теперь, ты относишься к россиянам, как к стаду овец, которые боятся за свою личную шкуру, но не боятся отправить свое дитя на смерть?
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 13.01.24 - 01:15
Цитата:
---------------А мне это нравится
Эл-починно:
---------------А мне это нравится
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 13.01.24 - 01:20
Цитата:
----Факты где ???
111:
из за которых погиб мой племянник?
из за которых погиб мой племянник?
----Факты где ???
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 13.01.24 - 01:20
Цитата:
Цитата:
Цитата:
111:
Да что ты, мне нравится русский мир
Да что ты, мне нравится русский мир
Цитата:
111:
Марьинка, как она прекрасна и как прекрасен мир, принесенный русскими. Там просто всех убили и сравняли все с землей. Вам тоже это нравится?
Марьинка, как она прекрасна и как прекрасен мир, принесенный русскими. Там просто всех убили и сравняли все с землей. Вам тоже это нравится?
Цитата:
111: и был ли ты лично ты там сам?
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 13.01.24 - 01:22
Цитата:
------Что же ты , такой умный и логический не направил его на правильный путь ?
111:
погиб мой племянник?
погиб мой племянник?
------Что же ты , такой умный и логический не направил его на правильный путь ?
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 13.01.24 - 01:23
Цитата:
А если не был, то и нефиг тут гнать, чесать и прочие нечестии нести, про то, чего сам не видел. То что нужно мы из новостей и так узнаем.
111: и был ли ты лично ты там сам?
А если не был, то и нефиг тут гнать, чесать и прочие нечестии нести, про то, чего сам не видел. То что нужно мы из новостей и так узнаем.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 13.01.24 - 01:24
Цитата:
-----Да нигде он , кроме своего стола с грушевым не был.
Эл-починно:
и был ли ты лично ты там сам?
и был ли ты лично ты там сам?
-----Да нигде он , кроме своего стола с грушевым не был.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 13.01.24 - 01:26
Цитата:
----Да бесполезно все это .Ведь чел новое слово выучил - ***логично***Горбатого могила исправить .
Эл-починно:
----Да бесполезно все это .Ведь чел новое слово выучил - ***логично***Горбатого могила исправить .
-
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