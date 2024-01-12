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≡ Флуд и оффтопик (часть 7)
 
 
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
3886
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 12.01.24 - 23:35
#15181
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Цитата:
Гога:
И мы многого просто не знаем .

Тяжело говорить про жизнь в условиях фиговых, Гога счастья Вам, что я могу ещё пожелать!!! Мы тут живём в хорошей перспективе, У нас какие то гадости в плане ЖКХ, но.... У меня есть друзья в Украине и есть друзья в России
И я не знаю как разорваться
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
9348
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 13.01.24 - 00:22
#15182
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Цитата:
Эл-починно:

----Супер !!!! Согласен на 1000%!!!!
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
9348
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 13.01.24 - 00:25
#15183
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Цитата:
saba:
счастья Вам

----Взаимно .
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
9348
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 13.01.24 - 00:27
#15184
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Цитата:
saba:
У меня есть друзья в Украине и есть друзья в России И я не знаю как разорваться

----Тоже самое , тем более у меня мама украинка .
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
2874
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 13.01.24 - 00:30
#15185
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Со старым Новым Годом!


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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
34991
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 13.01.24 - 00:56
#15186
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Цитата:
saba:
111 не может понять , что за это может прилететь реальный с

И что, быть тупым бараном, говоря, что украинские территории ихние, из за которых погиб мой племянник?
Заметь, не их.
Они своих детей отправили в Казахстан и Моннолию.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
34991
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 13.01.24 - 00:58
#15187
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А тут бравируют лозунгами, что Украина и ее территории ихние..
У нас, в Казахстане..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
34991
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 13.01.24 - 01:04
#15188
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Цитата:
saba:
111 не может понять , что за это может прилететь реальный срок. Я

Хм..
Это как?
То есть мужик, обязан отправить своего сына на смерть в чужую страну, чтобы ему ничего не угрожало?
Что то мне напомнило стадо овец..
Там ровно то же самое.
И теперь, ты относишься к россиянам, как к стаду овец, которые боятся за свою личную шкуру, но не боятся отправить свое дитя на смерть?
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
9348
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 13.01.24 - 01:15
#15189
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Цитата:
Эл-починно:

---------------А мне это нравится
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
9348
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 13.01.24 - 01:20
#15190
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Цитата:
111:
из за которых погиб мой племянник?

----Факты где ???
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
2874
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 13.01.24 - 01:20
#15191
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Цитата:
111:
Да что ты, мне нравится русский мир

Цитата:
111:
Марьинка, как она прекрасна и как прекрасен мир, принесенный русскими. Там просто всех убили и сравняли все с землей. Вам тоже это нравится?

Цитата:
111: и был ли ты лично ты там сам?
Профайл
Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
9348
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 13.01.24 - 01:22
#15192
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Цитата:
111:
погиб мой племянник?

------Что же ты , такой умный и логический не направил его на правильный путь ?
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
2874
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 13.01.24 - 01:23
#15193
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Цитата:
111: и был ли ты лично ты там сам?

А если не был, то и нефиг тут гнать, чесать и прочие нечестии нести, про то, чего сам не видел. То что нужно мы из новостей и так узнаем. 8-)
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
9348
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 13.01.24 - 01:24
#15194
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Цитата:
Эл-починно:
и был ли ты лично ты там сам?

-----Да нигде он , кроме своего стола с грушевым не был.
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
9348
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 13.01.24 - 01:26
#15195
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Цитата:
Эл-починно:

----Да бесполезно все это .Ведь чел новое слово выучил - ***логично***Горбатого могила исправить .
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