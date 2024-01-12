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≡ Будет газ - будут заводы - Какие энергоемкие производства Костанайской области зависят от голубого топлива?
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48364
Будет газ - будут заводы - Какие энергоемкие производства Костанайской области зависят от голубого топлива?
Отправлено: 12.01.24 - 11:24
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По словам акима Костанайской области Кумара АКСАКАЛОВА на одном из недавних совещаний, вопрос по увеличению объемов газоснабжения, который является ключевым для нашего региона, сдвинулся с мертвой точки.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
34984
Будет газ - будут заводы - Какие энергоемкие производства Костанайской области зависят от голубого топлива?
Отправлено: 12.01.24 - 17:43
#30
Комментарий удален модератором.
Профайл
Мишаня
§ Мишаня
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Екатеринбург
Регистрация:
13.03.09
Сообщений:
1167
Будет газ - будут заводы - Какие энергоемкие производства Костанайской области зависят от голубого топлива?
Отправлено: 12.01.24 - 17:53
#31
Комментарий удален модератором.
Профайл
b
§ bgb
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.05.12
Сообщений:
4433
Re: Будет газ - будут заводы - Какие энергоемкие производства...
Отправлено: 12.01.24 - 19:53
#32
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Маятасу уже лет 20. То открыли, то закрыли...
Профайл
Страница 3 из 3«123
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