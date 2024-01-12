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≡ "Шатались и справили нужду" - По делу о смертельной драке возле бара James Bond допрашивают свидетелей в суде Костаная
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48364
"Шатались и справили нужду" - По делу о смертельной драке возле бара James Bond допрашивают свидетелей в суде Костаная
Отправлено: 12.01.24 - 12:54
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Охранник бара Валентин Лысенко получил указание не пускать пьяных посетителей. Дело дошло до драки. На защиту Лысенко прибежал ди-джей Игорь ФОМИНЫХ. Он и оказался на скамье подсудимых.
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
4799
Re: "Шатались и справили нужду" - По делу о...
Отправлено: 12.01.24 - 16:56
#15
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Цитата:
saba:
Суд до суд! И не нам его судить!


Правильно, разберутся!
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
34984
"Шатались и справили нужду" - По делу о смертельной драке возле бара James Bond допрашивают свидетелей в суде Костаная
Отправлено: 12.01.24 - 17:08
#16
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Цитата:
saba:
Суд до суд! И не нам его судить!

Но формат нашего форума говорит что нужно все таки выразить свое мнение.
Каким бы оно не было.
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Д
§ Дантист
(Полноправные пользователи)
Откуда:
г. Рудный
Регистрация:
05.01.15
Сообщений:
1176
Re: "Шатались и справили нужду" - По делу о...
Отправлено: 12.01.24 - 19:10
#17
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Цитата:
111:
Ну и жестко пи..дить в умат пьяного алкаша, тоже как то по крысятнически, а потому одын одын.

Да никто его жёстко и не бил, пишут же ударился об асфальт при падении. Причина гибели здесь скорее- пьянство и нарушение общественного порядка. Ди-джей молодец, поступил по мужски, а не прятался за другими.
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абике
§ абике
(Пользователи)
Регистрация:
15.12.23
Сообщений:
5
Re: "Шатались и справили нужду" - По делу о...
Отправлено: 12.01.24 - 19:45
#18
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Тут явно видно из обстоятельств дела-превышение пределов необходимой обороны, и то при наличии причинной связи: падение потерпевшего на асфальт именно от удара Фоминых ему в височную часть! Если этого не доказано, что нет состава преступления! Показания сильно пьяных дебоширов не могут являться доказательством! Надо провести повторную экспертизу, если обвинение настаивает на своем обвинении, не имея достаточных доказательств виновности подсудимого!
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b
§ bgb
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.05.12
Сообщений:
4433
Re: "Шатались и справили нужду" - По делу о...
Отправлено: 12.01.24 - 19:46
#19
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Думаю, что у охраны должна быть четкая инструкция, которая регламентирует пределы их полномочий: драка в зале - пресечь без нанесения телесных повреждений, пьяные ломятся - дверь закрыть и вызвать наряд полиции.
А в данном случае однозначно виноват будет охранник. Хочешь померяться силами - иди на ринг или машись где-то после работы. А доказывать правоту пьяным - занятие для дураков!
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