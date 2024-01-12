Отправлено: - 19:10

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Ну и жестко пи..дить в умат пьяного алкаша, тоже как то по крысятнически, а потому одын одын.

Цитата:Да никто его жёстко и не бил, пишут же ударился об асфальт при падении. Причина гибели здесь скорее- пьянство и нарушение общественного порядка. Ди-джей молодец, поступил по мужски, а не прятался за другими.