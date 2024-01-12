Отправлено: - 16:23

Мишаня:

Но тут не металлургический комбинат

Цитата:Тут его и не будет.Да, у нас наверно будут тупо углем.Но жили бы мы где то в Польше или Германии, там ведь на угле мало уже что.Хотя наверно и на газе тоже меньше, хотя газ думаю основное.