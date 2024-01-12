НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Будет газ - будут заводы - Какие энергоемкие производства Костанайской области зависят от голубого топлива?
 
 
Страница 2 из 2«12
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48363
Будет газ - будут заводы - Какие энергоемкие производства Костанайской области зависят от голубого топлива?
Отправлено: 12.01.24 - 11:24
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
По словам акима Костанайской области Кумара АКСАКАЛОВА на одном из недавних совещаний, вопрос по увеличению объемов газоснабжения, который является ключевым для нашего региона, сдвинулся с мертвой точки.
Читать новость

Мишаня
* Мишаня
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Екатеринбург
Регистрация:
13.03.09
Сообщений:
1161
Будет газ - будут заводы - Какие энергоемкие производства Костанайской области зависят от голубого топлива?
Отправлено: 12.01.24 - 16:09
#15
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:

С кислородом работают все методы выплавки, конечно его объем для каждого вида топлива свой. Ок, соглашусь, что для сталелитейного применим метан. Есть сомнения для первичного чугуна. Но тут не металлургический комбинат
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
34963
Будет газ - будут заводы - Какие энергоемкие производства Костанайской области зависят от голубого топлива?
Отправлено: 12.01.24 - 16:23
#16
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Мишаня:
Но тут не металлургический комбинат

Тут его и не будет.
Да, у нас наверно будут тупо углем.
Но жили бы мы где то в Польше или Германии, там ведь на угле мало уже что.
Хотя наверно и на газе тоже меньше, хотя газ думаю основное.
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
34963
Будет газ - будут заводы - Какие энергоемкие производства Костанайской области зависят от голубого топлива?
Отправлено: 12.01.24 - 16:26
#17
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
У нас будет так, и рабочие руки понадобятся, и зп 200 ойро..

Профайл
Мишаня
* Мишаня
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Екатеринбург
Регистрация:
13.03.09
Сообщений:
1161
Будет газ - будут заводы - Какие энергоемкие производства Костанайской области зависят от голубого топлива?
Отправлено: 12.01.24 - 16:27
#18
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
хотя газ думаю основное

Современные печи - дуговые и индукционные. Однако, раз вы АЭС не хотите, надо в Костанае ГРЭС угольную поставить и заводик с современными дуговыми печами.
Профайл
Страница 2 из 2«12
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 48, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 47
Зарегистрированные пользователи: Мишаня

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS