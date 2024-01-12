Будет газ - будут заводы - Какие энергоемкие производства Костанайской области зависят от голубого топлива?
Отправлено: 12.01.24 - 11:24
По словам акима Костанайской области Кумара АКСАКАЛОВА на одном из недавних совещаний, вопрос по увеличению объемов газоснабжения, который является ключевым для нашего региона, сдвинулся с мертвой точки. Читать новость
весь север казахстана вплоть до астаны сидят на газовой ветке бухара-урал наш же газ заходит в оренбург и оттуда по российскиим ценам приходит к нам на север магистраль будут строить чтобы обойти россию? или просто очередная врезка к трубе?
Обычно металл плавят углем, первый раз слышу чтобы на газу. Поправьте если не прав. Какой-то мужик в бане рассказывал,что парилки лучше и жарче на берёзовых дровах чем на газу,ибо последний играет до четыреста, а дрова до семьсот, уголь больше тысячу градусов
Забирайте. У меня есть крамольная мысль. А можно ли было на деньги которые потратили на ЭКСПО и на никому у нас не нужную( кроме правительства) "зелёную" энергетику, построить полузелёную газовую магистраль по всему Казахстану, чтобы во всех сёлах или это утопия? Не помню, может я ослышался, кажется на ЭКСПО Казахстан потратил 11 миллиардов долларов.
За время независимости, можно было построить три Кармета и существенно закрыть свои потребности в стальных изделиях. Речь не идет о шурупах и саморезах, это "добро" успешно делает Китай, мы с ними по цене не сможем конкурировать. Но вот стальной лист, арматуру, рельсы (вроде начали делать сами немного), стержни (для ССГПО) и подобные изделия, вполне могли бы сами производить. Стальной лист производит Кармет и успешно экспортирует, а это большая добавленная стоимость, нежели просто продаваемая руда. Собираются строить цех, а не завод. Почему в Костанае, а не в Рудном? Наверно в Костанае логистически оправдано, есть земля под площадку, больше народу незанятого.
Я не химик. Но тут вроде из учебника второго класса:
- Причём, производимый водород бывает разный – «зелёный» производится путём гидролиза с использованием энергии от ВИЭ-генерации, «голубой» путём разложения природного газа, а «бурый» или «коричневый» из угля.
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