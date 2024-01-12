Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
Мне звонит сотрудник банка или полиции и говорит, что на меня пытаются оформить кредит. Что делать?
Мне звонит сотрудник банка или полиции и говорит, что на меня пытаются оформить кредит. Что делать?
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 48, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 47
|Зарегистрированные пользователи: Мишаня
|Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать