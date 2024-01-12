Re: Мне звонит сотрудник банка или полиции и говорит, что на...

Отправлено: - 14:33

Звонили мне мошенники с Украины и Прибалтики. У них старая база. Они звонили на номер, который раньше был привязан к банкингу. Четыре или чуть больше года я банки перевел на другой номер, с Кселла на Алтел.

С Украины я догадался по их южно-русскому говору, характерному для тех мест. Он заметно отличается от русского, если вы раньше его слышали.

Первый звонок, я чуть не поверил, но вот говор меня смутил. Я сбросил. И добавил в контакты. Он перезванивает второй раз. Главное номера казахские. Сбрасываю и смотрю контакты уже в ватсапе. А там уже высвечивается другой преффикс, погуглил, городской Черновцы. Как так получилось непонятно. Четыре раза он звонил, я болтал, как на доверии, потом сбрасывал. Он там потихоньку закипал, на другом конце. Потом я перестал брать трубку. Позвонил в банк, ну так "на всякий", слил им казахские номера с которых якобы звонили. И все. На следующий день опять звонок, по той же схеме, казахский номер оказался городским из Литвы. Просто послал и забанил. Больше не звонили, может вычеркнули из списка. Может до них добрались правоохранительные органы? Не знаю.