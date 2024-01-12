Re: Будет газ - будут заводы - Какие энергоемкие производства...

Отправлено: - 12:43

За время независимости, можно было построить три Кармета и существенно закрыть свои потребности в стальных изделиях. Речь не идет о шурупах и саморезах, это "добро" успешно делает Китай, мы с ними по цене не сможем конкурировать. Но вот стальной лист, арматуру, рельсы (вроде начали делать сами немного), стержни (для ССГПО) и подобные изделия, вполне могли бы сами производить. Стальной лист производит Кармет и успешно экспортирует, а это большая добавленная стоимость, нежели просто продаваемая руда.

Собираются строить цех, а не завод. Почему в Костанае, а не в Рудном? Наверно в Костанае логистически оправдано, есть земля под площадку, больше народу незанятого.