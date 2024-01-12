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≡ Будет газ - будут заводы - Какие энергоемкие производства Костанайской области зависят от голубого топлива?
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48363
Будет газ - будут заводы - Какие энергоемкие производства Костанайской области зависят от голубого топлива?
Отправлено: 12.01.24 - 11:24
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По словам акима Костанайской области Кумара АКСАКАЛОВА на одном из недавних совещаний, вопрос по увеличению объемов газоснабжения, который является ключевым для нашего региона, сдвинулся с мертвой точки.
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
1100
Re: Будет газ - будут заводы - Какие энергоемкие производства...
Отправлено: 12.01.24 - 11:24
#1
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Одно не понятно: почему сталелитейное производство строить хотят в Костанае, а не в Рудном?
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
14589
Re: Будет газ - будут заводы - Какие энергоемкие производства...
Отправлено: 12.01.24 - 11:52
#2
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Цитата:
По решению правительства начата разработка технико-экономического обоснования для строительства магистрального газопровода в направлении Актобе - Костанай.

- Увеличение поставок означает не только газификацию населенных пунктов, которые у нас обеспечены газом лишь на 28 процентов, - сказал аким, - но и строительство крупных предприятий.

Источник:



весь север казахстана вплоть до астаны сидят на газовой ветке бухара-урал
наш же газ заходит в оренбург и оттуда по российскиим ценам приходит к нам на север
магистраль будут строить чтобы обойти россию? или просто очередная врезка к трубе?
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m
§ mks2703
(Пользователи)
Регистрация:
16.12.23
Сообщений:
27
Re: Будет газ - будут заводы - Какие энергоемкие производства...
Отправлено: 12.01.24 - 12:19
#3
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Цитата:
abaika95:

Раньше была одна страна. Поэтому делали, как удобно. Газ с запада Казахстана уходил в Россию, а с севера России заходил на север Казахстана. Сейчас по моему тянут ветку с Актобе в Астану, через нас.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
6589
Re: Будет газ - будут заводы - Какие энергоемкие производства...
Отправлено: 12.01.24 - 12:21
#4
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Обычно металл плавят углем, первый раз слышу чтобы на газу. Поправьте если не прав. Какой-то мужик в бане рассказывал,что парилки лучше и жарче на берёзовых дровах чем на газу,ибо последний играет до четыреста, а дрова до семьсот, уголь больше тысячу градусов
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
3876
Re: Будет газ - будут заводы - Какие энергоемкие производства...
Отправлено: 12.01.24 - 12:40
#5
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Цитата:
Skeptic:
не в Рудном?

Забирайте.
У меня есть крамольная мысль. А можно ли было на деньги которые потратили на ЭКСПО и на никому у нас не нужную( кроме правительства) "зелёную" энергетику, построить полузелёную газовую магистраль по всему Казахстану, чтобы во всех сёлах или это утопия? Не помню, может я ослышался, кажется на ЭКСПО Казахстан потратил 11 миллиардов долларов.
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m
§ mks2703
(Пользователи)
Регистрация:
16.12.23
Сообщений:
27
Re: Будет газ - будут заводы - Какие энергоемкие производства...
Отправлено: 12.01.24 - 12:43
#6
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За время независимости, можно было построить три Кармета и существенно закрыть свои потребности в стальных изделиях. Речь не идет о шурупах и саморезах, это "добро" успешно делает Китай, мы с ними по цене не сможем конкурировать. Но вот стальной лист, арматуру, рельсы (вроде начали делать сами немного), стержни (для ССГПО) и подобные изделия, вполне могли бы сами производить. Стальной лист производит Кармет и успешно экспортирует, а это большая добавленная стоимость, нежели просто продаваемая руда.
Собираются строить цех, а не завод. Почему в Костанае, а не в Рудном? Наверно в Костанае логистически оправдано, есть земля под площадку, больше народу незанятого.
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
9318
Re: Будет газ - будут заводы - Какие энергоемкие производства...
Отправлено: 12.01.24 - 14:45
#7
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----------А цементный завод работает в Рудном ?
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
34963
Будет газ - будут заводы - Какие энергоемкие производства Костанайской области зависят от голубого топлива?
Отправлено: 12.01.24 - 15:47
#8
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Цитата:
сайлау курманов:
Обычно металл плавят углем

Да ладно гнать, там без разницы.
Ты имеешь в виду выгорание углерода?
Там же что то с кислородом связано, и там и там он есть
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Мишаня
* Мишаня
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Екатеринбург
Регистрация:
13.03.09
Сообщений:
1161
Будет газ - будут заводы - Какие энергоемкие производства Костанайской области зависят от голубого топлива?
Отправлено: 12.01.24 - 15:50
#9
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Цитата:
111:
Да ладно гнать, там без разницы.

Ну тогда давай пруф, где же описана плавка чермета природным газом

[Исправлено: Мишаня, 12.01.2024 - 14:56]
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m
§ mks2703
(Пользователи)
Регистрация:
16.12.23
Сообщений:
27
Будет газ - будут заводы - Какие энергоемкие производства Костанайской области зависят от голубого топлива?
Отправлено: 12.01.24 - 15:55
#10
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Говорят неделю работает, неделю стоит. С трассы иногда виден дым с трубы. Точно не скажу.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
34963
Будет газ - будут заводы - Какие энергоемкие производства Костанайской области зависят от голубого топлива?
Отправлено: 12.01.24 - 15:56
#11
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Цитата:
Мишаня:
Ну тогда давай пруф, где же описана

Разницы никакой, чем выплавлять металл.
Чермет не знаю.
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Мишаня
* Мишаня
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Екатеринбург
Регистрация:
13.03.09
Сообщений:
1161
Будет газ - будут заводы - Какие энергоемкие производства Костанайской области зависят от голубого топлива?
Отправлено: 12.01.24 - 15:58
#12
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Цитата:
111:
Чермет не знаю.

Сталелитейный - это какой металл?
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
34963
Будет газ - будут заводы - Какие энергоемкие производства Костанайской области зависят от голубого топлива?
Отправлено: 12.01.24 - 16:01
#13
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Цитата:
Мишаня:
Сталелитейный - это какой металл?

Без разницы, я говорю, что можно и углем, и мазутом, и природным газом, с использованием кислорода применять.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
34963
Будет газ - будут заводы - Какие энергоемкие производства Костанайской области зависят от голубого топлива?
Отправлено: 12.01.24 - 16:08
#14
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Я не химик.
Но тут вроде из учебника второго класса:

- Причём, производимый водород бывает разный – «зелёный» производится путём гидролиза с использованием энергии от ВИЭ-генерации, «голубой» путём разложения природного газа, а «бурый» или «коричневый» из угля.
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