Отправлено: - 13:20

saba:

как будто не жил в 90 е пока

Цитата:Ну тогда согласен, можно было и пикой и глаз вырвать и даже убить, но сегодняшняя молодежь выросла при красных практически, под ментами, а потому будь готов, что они посадят.Вообще алкашей бить никогда не считал правильным.Хотя да, по молодости в 90х не понимал этого.Но тогда времена были другие.Сегодня то ты должен отдавать отсчет себе в этом, ну ударит тебя алкаш, вызови ментов и пусть его там судят.