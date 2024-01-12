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≡ "Шатались и справили нужду" - По делу о смертельной драке возле бара James Bond допрашивают свидетелей в суде Костаная
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48363
"Шатались и справили нужду" - По делу о смертельной драке возле бара James Bond допрашивают свидетелей в суде Костаная
Отправлено: 12.01.24 - 12:54
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Охранник бара Валентин Лысенко получил указание не пускать пьяных посетителей. Дело дошло до драки. На защиту Лысенко прибежал ди-джей Игорь ФОМИНЫХ. Он и оказался на скамье подсудимых.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
34963
"Шатались и справили нужду" - По делу о смертельной драке возле бара James Bond допрашивают свидетелей в суде Костаная
Отправлено: 12.01.24 - 12:54
#1
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Ну мужики должны драться, как и погибать в бою в принципе.
Этот иск на 30 млн просто позор, ей что, бабки вместо мужа роднее?
И почему пьяный алкаш, вместо того, чтобы сидеть с семьей дома, окалачивается по каким то алкогольным заведениям без жены?
Отпуская мужа спокойно бухать по таким заведением, будь добра, что он или его кто то ножом пырнет или вот так вот.
А тут бабло ей начисто всё перекрыло.
Надо было раньше думать о том, что мужа алкоголика нельзя ночью выпускать по кабакам..

[Исправлено: 111, 12.01.2024 - 13:01]
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
34963
Re: "Шатались и справили нужду" - По делу о...
Отправлено: 12.01.24 - 12:56
#2
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Ну и жестко пи..дить в умат пьяного алкаша, тоже как то по крысятнически, а потому одын одын.
Один умер, другой пусть посидит немного..
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m
§ mks2703
(Пользователи)
Регистрация:
16.12.23
Сообщений:
27
Re: "Шатались и справили нужду" - По делу о...
Отправлено: 12.01.24 - 13:06
#3
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Степные понты. Выпить и кипишевать. Либо умереть в худшем случае, либо сесть в тюрьму в лучшем случае. Небогатый выбор.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
3876
Re: "Шатались и справили нужду" - По делу о...
Отправлено: 12.01.24 - 13:09
#4
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Цитата:
111:
Один умер, другой пусть посидит немного.

Ни фига Марик! Их толпа зашла, у иного пьяного такой удар может быть, потом в морге очнёшься. Всё правильно сделали защищающиеся сторона, не ударил бы несколько раз,он бы встал и потом тоже ударил бы. Ей богу Марик , ты как будто не жил в 90 е пока стоит он боец, если упал допинай и никакого романтизма , ничего.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
3876
Re: "Шатались и справили нужду" - По делу о...
Отправлено: 12.01.24 - 13:20
#5
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Пойми тот кто ударил последним бил не для того. чтобы убить, он защищал свою жизнь.Это просто инстинкт самосохранения и судить за это глупо. Сослагательное наклонение, что было бы если бы они просто разгромили этот бар? Какой был бы следующий? Я таких навиделся, стоят мирно разговаривают. А потом.. на силу свою надеются. зато потом в суде: Да я ударил всего раз и то нечаянно"
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
34963
"Шатались и справили нужду" - По делу о смертельной драке возле бара James Bond допрашивают свидетелей в суде Костаная
Отправлено: 12.01.24 - 13:20
#6
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Цитата:
saba:
как будто не жил в 90 е пока

Ну тогда согласен, можно было и пикой и глаз вырвать и даже убить, но сегодняшняя молодежь выросла при красных практически, под ментами, а потому будь готов, что они посадят.
Вообще алкашей бить никогда не считал правильным.
Хотя да, по молодости в 90х не понимал этого.
Но тогда времена были другие.
Сегодня то ты должен отдавать отсчет себе в этом, ну ударит тебя алкаш, вызови ментов и пусть его там судят.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
34963
"Шатались и справили нужду" - По делу о смертельной драке возле бара James Bond допрашивают свидетелей в суде Костаная
Отправлено: 12.01.24 - 13:24
#7
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Цитата:
saba:
он защищал свою жизнь

Да ну.
Какой удар у алкаша?
Может и сильный, но медленный.
Натренированный охранник не среагировал бы на поднятую и медленно двигающуюся руку алкаша?
Зачем бить в голову?
Охранников разве не обучают, что можно сперва сломать эту руку, потом ударить под дых или куда там, связать, вызвать полицию?
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
5496
Re: "Шатались и справили нужду" - По делу о...
Отправлено: 12.01.24 - 13:26
#8
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Цитата:
saba:
Всё правильно сделали защищающиеся сторона,


Всё правильно: - не фиг пьяным ходить в общественные места, тем более женатому мужчине искать девочек на стороне, когда дома ждут жена и дети и более того ввязываться в драку и толпой нападать на одного охранника и правильно сделал этот Фоминых что ВСТУПИЛСЯ за друга ( а иначе какой он друг и мужчина).

Как принято: - от тюрьмы и сумы: - конечно жалко и его и жену и детей его - но, как говориться о мёртвых - ничего плохого, кроме ПРАВДЫ: - он сам ВСЁ это НАТВОРИЛ и пусть его друзья и брат БЕРУТ полностью вину на себя.
Каждое действие - рождает противодействие. Фоминых - ОТПУСТИТЬ надо.
Сидел бы Жунусов дома с семьёй перед телевизором- всего этого не было бы.

Геращенко - недёшевый адвокат- наверное хозяева бара наняли.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
3876
"Шатались и справили нужду" - По делу о смертельной драке возле бара James Bond допрашивают свидетелей в суде Костаная
Отправлено: 12.01.24 - 13:27
#9
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Видел ещё тоже как т....е бьют нет у...их. 20 в 1 . Е Торгайлыктар сендер не стеватсындар. Агайлар, апалар не айтады? Уят емес па? Сондай слава сыздерге керек па? Это не ко всем относится , только к тем, которые возле ХЗ с криком УИХТАТ, бьются 20 на одного.

[Исправлено: saba, 12.01.2024 - 13:29]
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
3876
"Шатались и справили нужду" - По делу о смертельной драке возле бара James Bond допрашивают свидетелей в суде Костаная
Отправлено: 12.01.24 - 13:32
#10
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Цитата:
111:
ну ударит тебя алкаш, вызови ментов и пусть его там судят.

Квинтэссенция этого. Пока мигранты в Кёльне на площади унижали и насиловали немецких женщин, немецкие мужчины снимали на телефон и звонили в полицию!
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
3876
"Шатались и справили нужду" - По делу о смертельной драке возле бара James Bond допрашивают свидетелей в суде Костаная
Отправлено: 12.01.24 - 13:35
#11
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Цитата:
ACROS:
женатому мужчине искать девочек на стороне,

Поосторожней на поворотах 8-)

[Исправлено: saba, 12.01.2024 - 13:36]
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
3876
Re: "Шатались и справили нужду" - По делу о...
Отправлено: 12.01.24 - 14:14
#12
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Суд до суд! И не нам его судить!
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
34963
Re: "Шатались и справили нужду" - По делу о...
Отправлено: 12.01.24 - 15:51
#13
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Цитата:
ACROS:
ВСТУПИЛСЯ за друга ( а иначе какой он друг и мужчина

По понятиям да.
Но по закону он не имел права рубашить алкашей, рискуя уже своей семьей.
Есть же камеры наконец.
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