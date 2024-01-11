Отправлено: - 11:57

saba:

а сейчас послушал на ютубе жительницу Новосибирска, прямо наши животрепещущие наши проблемы и кстати комментарии чиновников схожие. Советская школа.

Цитата:кажется у россиян независимость отвалилась))понтили понтили что они правприемники ссср вот и допонтовалисьу нас в прошлом году все лопнуло у них в этом30 лет с развала прошло в аборигены ниче так и не построили все на советском пытались жить-так они писали вроде?)))теперь надо поднимать вопрос по отказу строительства тэц этими руко***митакие тэц как у них мы и сами можем сделатьа еще на пороге строительство аэс вооообще ужасэто получается если они примерно70-80ых годов эти станции то как раз лет через 10 и они у них взрываться начнут по износубезалаберы