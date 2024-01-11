Опять же, Герой России, которого наградил его президент, Магасумов. По сути, просто убийца 18ти летней девушки.. Эх братья россияне, и когда вы начали убийц, канибалов как "Граф" и прочих детоубийц называть своими героями..
ну не все в том болоте отвратительно. вот про яйца например смешная шутка. шоколад горький десертный с начинкой "столичный". производство беларусь. состав: бла-бла-бла, спирт этиловый, ароматизатор "водка". такой подставы я не ожидал. мне даже в голову никогда не приходила мысль читать состав на шоколадке на предмет содержания в ней спирта.
Заметил что у нас, что в России, где то, что то случится какой форс-мажор сразу СМИ начинают вытаскивать пачками подобные случаи. И сразу кажется в стране коллапс. А где то за океаном сидит Макс и всё принимает на веру , как настоящее. Я уже писал, что в Копенгагене оказывается такие же проблемы в ЖКХ после прошедших снегопадов и комментарии жителей столицы Дании один в один с комментариями костанайцев, а сейчас послушал на ютубе жительницу Новосибирска, прямо наши животрепещущие наши проблемы и кстати комментарии чиновников схожие. Советская школа.
saba: а сейчас послушал на ютубе жительницу Новосибирска, прямо наши животрепещущие наши проблемы и кстати комментарии чиновников схожие. Советская школа.
кажется у россиян независимость отвалилась))
понтили понтили что они правприемники ссср вот и допонтовались у нас в прошлом году все лопнуло у них в этом 30 лет с развала прошло в аборигены ниче так и не построили все на советском пытались жить-так они писали вроде?)))
теперь надо поднимать вопрос по отказу строительства тэц этими руко***ми такие тэц как у них мы и сами можем сделать а еще на пороге строительство аэс вооообще ужас это получается если они примерно70-80ых годов эти станции то как раз лет через 10 и они у них взрываться начнут по износу безалаберы
русские все уехали вот у вас города и замерзли а у вас тогда куда все русские делись?)) на войне своих сантехников и электриков поубивали? молодцы че айтишников выгнали работяг поубивали таджиков взамен завезли в итоге так и останется одна часть офисный планктон из москвы другая часть таджики страна парадоксов
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