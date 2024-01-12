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- Увеличение поставок означает не только газификацию населенных пунктов, которые у нас обеспечены газом лишь на 28 процентов, - сказал аким, - но и строительство крупных предприятий.



Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=51133 По решению правительства начата разработка технико-экономического обоснования для строительства магистрального газопровода в направлении Актобе - Костанай.- Увеличение поставок означает не только газификацию населенных пунктов, которые у нас обеспечены газом лишь на 28 процентов, - сказал аким, - но и строительство крупных предприятий.Источник:

Цитата:весь север казахстана вплоть до астаны сидят на газовой ветке бухара-уралнаш же газ заходит в оренбург и оттуда по российскиим ценам приходит к нам на севермагистраль будут строить чтобы обойти россию? или просто очередная врезка к трубе?