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≡ Будет газ - будут заводы - Какие энергоемкие производства Костанайской области зависят от голубого топлива?
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48361
Будет газ - будут заводы - Какие энергоемкие производства Костанайской области зависят от голубого топлива?
Отправлено: 12.01.24 - 11:24
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По словам акима Костанайской области Кумара АКСАКАЛОВА на одном из недавних совещаний, вопрос по увеличению объемов газоснабжения, который является ключевым для нашего региона, сдвинулся с мертвой точки.
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
1100
Re: Будет газ - будут заводы - Какие энергоемкие производства...
Отправлено: 12.01.24 - 11:24
#1
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Одно не понятно: почему сталелитейное производство строить хотят в Костанае, а не в Рудном?
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
14589
Re: Будет газ - будут заводы - Какие энергоемкие производства...
Отправлено: 12.01.24 - 11:52
#2
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Цитата:
По решению правительства начата разработка технико-экономического обоснования для строительства магистрального газопровода в направлении Актобе - Костанай.

- Увеличение поставок означает не только газификацию населенных пунктов, которые у нас обеспечены газом лишь на 28 процентов, - сказал аким, - но и строительство крупных предприятий.

Источник:



весь север казахстана вплоть до астаны сидят на газовой ветке бухара-урал
наш же газ заходит в оренбург и оттуда по российскиим ценам приходит к нам на север
магистраль будут строить чтобы обойти россию? или просто очередная врезка к трубе?
Профайл
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