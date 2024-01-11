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≡ Многие казахстанцы из-за контроля над мобильными переводами...
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48361
Многие казахстанцы из-за контроля над мобильными переводами...
Отправлено: 11.01.24 - 16:11
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Многие казахстанцы из-за контроля над мобильными переводами частных предпринимателей возвращаются к оплате товаров и услуг наличными деньгами. Последуете ли вы их примеру?
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самый умный
§ самый умный
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Хрустанай
Регистрация:
04.02.13
Сообщений:
595
Re: Многие казахстанцы из-за контроля над мобильными переводами...
Отправлено: 11.01.24 - 16:11
#1
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Да. При оплате наличными скидка 10%.
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
1100
Re: Многие казахстанцы из-за контроля над мобильными переводами...
Отправлено: 12.01.24 - 11:22
#2
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Вся эта мышиная возня с безналом инициируется исключительно налоговиками в интересах исключительно ростовщиков.
Их бы усилия, да на благое дело - вылавливать тех, кто ворует из бюджета миллионами.
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