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≡ Флуд и оффтопик (часть 7)
 
 
Страница 1010 из 1011«1...1008100910101011»
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
9317
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 11.01.24 - 22:28
#15136
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
9317
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 11.01.24 - 22:32
#15137
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Цитата:
111:
Братья наши мерзнут тысячами,

----Переметнулся ?Вроде недавно братья на Украине жили , а россияне -враги ? Теперь и россияне братья ? К чему бы это ? :-x
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
19628
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 11.01.24 - 22:38
#15138
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Цитата:
таноми52:
останется, возможно, пенс Гога- его мучает, видно, старческая бессонница, вот и цепляется бесконечно к 111-му


Соглашусь с Вами.
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
9317
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 11.01.24 - 22:44
#15139
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Цитата:
alex_60:
Соглашусь с Вами.

------Не могу теперь идиотов!!!
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
9317
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 11.01.24 - 22:47
#15140
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1 111(Полноправные пользователи)Регистрация:17.01.12Сообщений:34943 А снег идет, а снег идет... - Какой то беспредел, это в Эфиопии что ли?----Это же надо , Эфиопию сюда приплести !!!
Профайл
Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
9317
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 11.01.24 - 22:50
#15141
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Цитата:
alex_60:
видно, старческая бессонница,

----Разницу во времени учтите
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
21410
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 11.01.24 - 22:57
#15142
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Цитата:
111:
Против очередного иска квартиросдатчиков.

Иска квартиросдатчиков к кому? Людям судиться надоело что-ли?

[Исправлено: maxsaf, 11.01.2024 - 22:59]
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
34946
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 11.01.24 - 23:47
#15143
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Опять же, Герой России, которого наградил его президент, Магасумов.
По сути, просто убийца 18ти летней девушки..
Эх братья россияне, и когда вы начали убийц, канибалов как "Граф" и прочих детоубийц называть своими героями..


,_Ирек_Ильдусович
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
34946
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 11.01.24 - 23:48
#15144
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Цитата:
maxsaf:
Иска квартиросдатчиков к кому

К жильцам двора.
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
21410
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 12.01.24 - 00:09
#15145
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Цитата:
111:

И как ваше голосование, или сбор подписей, повлияет на иски квартиросдатчиков к жильцам?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
34946
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 12.01.24 - 00:21
#15146
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Цитата:
maxsaf:
И как ваше голосование, или сбор подписей, повлияет на иски квартиросдатчиков к жильцам?

Там их два иска, но посмотрим.
Юридической силы не имеет, но по закону о жил отношениях вполне возможно рассмотрение..
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К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
403
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 12.01.24 - 01:13
#15147
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ну не все в том болоте отвратительно. вот про яйца например смешная шутка.
шоколад горький десертный с начинкой "столичный". производство беларусь. состав: бла-бла-бла, спирт этиловый, ароматизатор "водка".
такой подставы я не ожидал. мне даже в голову никогда не приходила мысль читать состав на шоколадке на предмет содержания в ней спирта.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
3865
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 12.01.24 - 08:51
#15148
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Цитата:
111:
Братья наши мерзнут

Заметил что у нас, что в России, где то, что то случится какой форс-мажор сразу СМИ начинают вытаскивать пачками подобные случаи. И сразу кажется в стране коллапс. А где то за океаном сидит Макс и всё принимает на веру , как настоящее. Я уже писал, что в Копенгагене оказывается такие же проблемы в ЖКХ после прошедших снегопадов и комментарии жителей столицы Дании один в один с комментариями костанайцев, а сейчас послушал на ютубе жительницу Новосибирска, прямо наши животрепещущие наши проблемы и кстати комментарии чиновников схожие. Советская школа.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
14589
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 12.01.24 - 11:57
#15149
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Цитата:
saba:
а сейчас послушал на ютубе жительницу Новосибирска, прямо наши животрепещущие наши проблемы и кстати комментарии чиновников схожие. Советская школа.

кажется у россиян независимость отвалилась))

понтили понтили что они правприемники ссср вот и допонтовались
у нас в прошлом году все лопнуло у них в этом
30 лет с развала прошло в аборигены ниче так и не построили все на советском пытались жить-так они писали вроде?)))

теперь надо поднимать вопрос по отказу строительства тэц этими руко***ми
такие тэц как у них мы и сами можем сделать
а еще на пороге строительство аэс вооообще ужас
это получается если они примерно70-80ых годов эти станции то как раз лет через 10 и они у них взрываться начнут по износу
безалаберы
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
14589
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 12.01.24 - 12:01
#15150
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ой ой еще помню наброс с их стороны

русские все уехали вот у вас города и замерзли
а у вас тогда куда все русские делись?))
на войне своих сантехников и электриков поубивали? молодцы че
айтишников выгнали
работяг поубивали
таджиков взамен завезли
в итоге так и останется одна часть офисный планктон из москвы другая часть таджики
страна парадоксов
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