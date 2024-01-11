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≡ А снег идет, а снег идет... - В Костанае осадкам пока противопоставляют только авралы на ограниченной территории
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48360
А снег идет, а снег идет... - В Костанае осадкам пока противопоставляют только авралы на ограниченной территории
Отправлено: 11.01.24 - 16:25
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Обещали систему. Относительно новую. Связывали ее с массовыми посадками вдоль улиц кустарника и деревьев. Чтобы их сохранить, аким областного центра осенью давал поручение подготовиться к максимально аккуратной очистке улиц от снега. Дескать, нельзя будет его с проезжей части вываливать на обочины до лучших времен, надо грести к центру и сразу вывозить. На деле - все с точностью до наоборот. А насчет «сразу вывозить» - глобальная утопия везде.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
34946
А снег идет, а снег идет... - В Костанае осадкам пока противопоставляют только авралы на ограниченной территории
Отправлено: 11.01.24 - 22:01
#45
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Цитата:
Гога:
смотри даты .

Ой, ладно про даты то..
Сегодня она летняя, завтра зимняя и лет десять назад.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
34946
Re: А снег идет, а снег идет... - В Костанае осадкам пока...
Отправлено: 11.01.24 - 22:09
#46
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Во дворе мы вот так чистим наш двор, моя вот тут с лопатой носится

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
34946
А снег идет, а снег идет... - В Костанае осадкам пока противопоставляют только авралы на ограниченной территории
Отправлено: 11.01.24 - 22:12
#47
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Вот так чистим свои машиноместа, весело и классно

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
34946
А снег идет, а снег идет... - В Костанае осадкам пока противопоставляют только авралы на ограниченной территории
Отправлено: 11.01.24 - 22:18
#48
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Ну а зима в этом или уже в том году, пришла конечно неожиданно другая, очень сложная.

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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
9317
Re: А снег идет, а снег идет... - В Костанае осадкам пока...
Отправлено: 11.01.24 - 22:36
#49
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-------Хорошо у нас нет таких проблем . Тут даже почти нет снегоуборочной техники . После снега 2-4 дня никто не ездит , а потом снег расстает , и проблемы нет
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