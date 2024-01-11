Отправлено: - 16:25

Обещали систему. Относительно новую. Связывали ее с массовыми посадками вдоль улиц кустарника и деревьев. Чтобы их сохранить, аким областного центра осенью давал поручение подготовиться к максимально аккуратной очистке улиц от снега. Дескать, нельзя будет его с проезжей части вываливать на обочины до лучших времен, надо грести к центру и сразу вывозить. На деле - все с точностью до наоборот. А насчет «сразу вывозить» - глобальная утопия везде.