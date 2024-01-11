А снег идет, а снег идет... - В Костанае осадкам пока противопоставляют только авралы на ограниченной территории
Отправлено: 11.01.24 - 16:25
Обещали систему. Относительно новую. Связывали ее с массовыми посадками вдоль улиц кустарника и деревьев. Чтобы их сохранить, аким областного центра осенью давал поручение подготовиться к максимально аккуратной очистке улиц от снега. Дескать, нельзя будет его с проезжей части вываливать на обочины до лучших времен, надо грести к центру и сразу вывозить. На деле - все с точностью до наоборот. А насчет «сразу вывозить» - глобальная утопия везде. Читать новость
Цитата://Жундубаев дал поручение за три дня очистить город от снега.//
Мужик сказал - аким не сделал.
Цитата://крупный, средний бизнес должен сам чистить от снега свои территории и вывозить его.//
А налоги которые идут на содержание чиновников и ЖКХ города и из которых часть идёт на очистку снега, они что - НЕ ПЛАТЯТ ??
Цитата://Малый бизнес должен чистить у себя тоже, подходы к магазинам и так далее, складировать снег так, чтобы мы могли вывезти//
Добринцов - вперёд- лопату в зубы, нанимать трактор с лопатой и складировать.
Цитата://жители не должны оставлять свои машины на проезжей части, чтобы не мешали технике//
Вот эта фраза - это полная БЕСПОМОЩНОСТЬ и ИМПОТЕНТНОСТЬ городского головы в части наведения порядка: - поясню- как ни приедешь в город в Жана калу: - по узким улицам Фролова и Наримановской с обоих сторон - ВСЁ заставлено машинами, там не то что разьехаться двум машинам - там одной проехать иногда проблематично, особенно осле буранов и снегопада. Лет восемь уже там живу и все эти восемь лет идут одни только разговоры о об этом и все 8 лет - лишь имитация деятельности, а "...воз и поныне там..."
Гнать вас всех надо, и как сказал Алекс - "...обратно в юрты, к барашкам.."- раз не можете работать.
Я не специалист по городской архитектуре, но своим скудным умишком понял что там пошло что то НЕ ТАК, из-за того что некоторые хозяева частных домов НЕ ПРОДАЛИ Киму ( или они жадные или он жадный) свои земельные участки и весь их гениальный генплан Жана Калы - пошёл к чёртовой матери и стали строить сикось-накось- лишь бы построить и срубить бабло. Как это так: - в огромном жилом комплексе НЕ ПРЕДУСМОТРЕНЫ парковочные места, есть всего лишь жалкие КАРМАНЧИКИ для пару-тройки машин. Жадность фраеров губит, а городские власти очевидно были очарованы щедростью братьев Кимов.
Какие то ТУПОГОЛОВЫЕ у нас градоначальники и их заменители: - парковки НЕ ПРЕДУСМОТРЕНЫ; один - сказал- Костанай будет расти ВШИРЬ; другой пришёл- Костанай будет расти ВВЫСЬ; может третий придёт и скажет: - Костанай будет расти ВНИЗ и построит подземные парковки в МАССОВОМ количестве.
Гога: делать так - стоянки внизу , а наверху - детская площадка , зона барбекью ,
Какой то беспредел, это в Эфиопии что ли? Мест днем даже вон не хватает, а что по вечерам творится. Десткая вымершая. У нас там всегда дети. Да и можно было тогда подземку вырыть под самими домами, а не лепить черти что.
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