Re: А снег идет, а снег идет... - В Костанае осадкам пока...

Отправлено: - 16:25

Цитата://Жундубаев дал поручение за три дня очистить город от снега.//



Мужик сказал - аким не сделал.



Цитата://крупный, средний бизнес должен сам чистить от снега свои территории и вывозить его.//



А налоги которые идут на содержание чиновников и ЖКХ города и из которых часть идёт на очистку снега, они что - НЕ ПЛАТЯТ ??



Цитата://Малый бизнес должен чистить у себя тоже, подходы к магазинам и так далее, складировать снег так, чтобы мы могли вывезти//



Добринцов - вперёд- лопату в зубы, нанимать трактор с лопатой и складировать.



Цитата://жители не должны оставлять свои машины на проезжей части, чтобы не мешали технике//



Вот эта фраза - это полная БЕСПОМОЩНОСТЬ и ИМПОТЕНТНОСТЬ городского головы в части наведения порядка: - поясню- как ни приедешь в город в Жана калу: - по узким улицам Фролова и Наримановской с обоих сторон - ВСЁ заставлено машинами, там не то что разьехаться двум машинам - там одной проехать иногда проблематично, особенно осле буранов и снегопада.

Лет восемь уже там живу и все эти восемь лет идут одни только разговоры о об этом и все 8 лет - лишь имитация деятельности, а "...воз и поныне там..."





Гнать вас всех надо, и как сказал Алекс - "...обратно в юрты, к барашкам.."- раз не можете работать.