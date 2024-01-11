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≡ А снег идет, а снег идет... - В Костанае осадкам пока противопоставляют только авралы на ограниченной территории
 
 
Страница 1 из 212»
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48360
А снег идет, а снег идет... - В Костанае осадкам пока противопоставляют только авралы на ограниченной территории
Отправлено: 11.01.24 - 16:25
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Обещали систему. Относительно новую. Связывали ее с массовыми посадками вдоль улиц кустарника и деревьев. Чтобы их сохранить, аким областного центра осенью давал поручение подготовиться к максимально аккуратной очистке улиц от снега. Дескать, нельзя будет его с проезжей части вываливать на обочины до лучших времен, надо грести к центру и сразу вывозить. На деле - все с точностью до наоборот. А насчет «сразу вывозить» - глобальная утопия везде.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
5493
Re: А снег идет, а снег идет... - В Костанае осадкам пока...
Отправлено: 11.01.24 - 16:25
#1
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Цитата://Жундубаев дал поручение за три дня очистить город от снега.//

Мужик сказал - аким не сделал.

Цитата://крупный, средний бизнес должен сам чистить от снега свои территории и вывозить его.//

А налоги которые идут на содержание чиновников и ЖКХ города и из которых часть идёт на очистку снега, они что - НЕ ПЛАТЯТ ??

Цитата://Малый бизнес должен чистить у себя тоже, подходы к магазинам и так далее, складировать снег так, чтобы мы могли вывезти//

Добринцов - вперёд- лопату в зубы, нанимать трактор с лопатой и складировать.

Цитата://жители не должны оставлять свои машины на проезжей части, чтобы не мешали технике//

Вот эта фраза - это полная БЕСПОМОЩНОСТЬ и ИМПОТЕНТНОСТЬ городского головы в части наведения порядка: - поясню- как ни приедешь в город в Жана калу: - по узким улицам Фролова и Наримановской с обоих сторон - ВСЁ заставлено машинами, там не то что разьехаться двум машинам - там одной проехать иногда проблематично, особенно осле буранов и снегопада.
Лет восемь уже там живу и все эти восемь лет идут одни только разговоры о об этом и все 8 лет - лишь имитация деятельности, а "...воз и поныне там..."


Гнать вас всех надо, и как сказал Алекс - "...обратно в юрты, к барашкам.."- раз не можете работать.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
34927
А снег идет, а снег идет... - В Костанае осадкам пока противопоставляют только авралы на ограниченной территории
Отправлено: 11.01.24 - 16:38
#2
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Цитата:
ACROS:
город в Жана калу: - по узким улицам Фролова и Наримановской с

Не пойму, иногда там бываю, там что, не делали машиноместа?
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
5493
Re: А снег идет, а снег идет... - В Костанае осадкам пока...
Отправлено: 11.01.24 - 18:12
#3
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Цитата:
111:
Не пойму,

Цитата:
111:
Не пойму,



Я не специалист по городской архитектуре, но своим скудным умишком понял что там пошло что то НЕ ТАК, из-за того что некоторые хозяева частных домов НЕ ПРОДАЛИ Киму ( или они жадные или он жадный) свои земельные участки и весь их гениальный генплан Жана Калы - пошёл к чёртовой матери и стали строить сикось-накось- лишь бы построить и срубить бабло.
Как это так: - в огромном жилом комплексе НЕ ПРЕДУСМОТРЕНЫ парковочные места, есть всего лишь жалкие КАРМАНЧИКИ для пару-тройки машин.
Жадность фраеров губит, а городские власти очевидно были очарованы щедростью братьев Кимов.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
34927
А снег идет, а снег идет... - В Костанае осадкам пока противопоставляют только авралы на ограниченной территории
Отправлено: 11.01.24 - 18:30
#4
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Цитата:
ACROS:
жалкие КАРМАНЧИКИ для пару-тройки машин.

Обычно когда рекламируют стройки, говорят на две квартиры про одно машиноместо.
Ну у нас во дворе тоже сейчас так, на 240 примерно квартир, 100 машиномест где то, и хватает пока что.
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
9291
А снег идет, а снег идет... - В Костанае осадкам пока противопоставляют только авралы на ограниченной территории
Отправлено: 11.01.24 - 19:18
#5
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-----------Просто не надо лепить дома близко друг от друга .
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
9291
А снег идет, а снег идет... - В Костанае осадкам пока противопоставляют только авралы на ограниченной территории
Отправлено: 11.01.24 - 19:20
#6
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----И делать так - стоянки внизу , а наверху - детская площадка , зона барбекью ,футбольное и баскет поля .
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
9291
Re: А снег идет, а снег идет... - В Костанае осадкам пока...
Отправлено: 11.01.24 - 19:27
#7
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
9291
Re: А снег идет, а снег идет... - В Костанае осадкам пока...
Отправлено: 11.01.24 - 19:28
#8
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
9291
Re: А снег идет, а снег идет... - В Костанае осадкам пока...
Отправлено: 11.01.24 - 19:29
#9
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
9291
Re: А снег идет, а снег идет... - В Костанае осадкам пока...
Отправлено: 11.01.24 - 19:30
#10
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
9291
Re: А снег идет, а снег идет... - В Костанае осадкам пока...
Отправлено: 11.01.24 - 19:30
#11
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-------------Всем места хватает!!
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
5493
Re: А снег идет, а снег идет... - В Костанае осадкам пока...
Отправлено: 11.01.24 - 20:00
#12
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Цитата:
Гога:
Всем места хватает!


Какие то ТУПОГОЛОВЫЕ у нас градоначальники и их заменители: - парковки НЕ ПРЕДУСМОТРЕНЫ; один - сказал- Костанай будет расти ВШИРЬ; другой пришёл- Костанай будет расти ВВЫСЬ; может третий придёт и скажет: - Костанай будет расти ВНИЗ и построит подземные парковки в МАССОВОМ количестве.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
34927
А снег идет, а снег идет... - В Костанае осадкам пока противопоставляют только авралы на ограниченной территории
Отправлено: 11.01.24 - 20:05
#13
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Цитата:
Гога:
делать так - стоянки внизу , а наверху - детская площадка , зона барбекью ,

Какой то беспредел, это в Эфиопии что ли?
Мест днем даже вон не хватает, а что по вечерам творится.
Десткая вымершая.
У нас там всегда дети.
Да и можно было тогда подземку вырыть под самими домами, а не лепить черти что.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
34927
А снег идет, а снег идет... - В Костанае осадкам пока противопоставляют только авралы на ограниченной территории
Отправлено: 11.01.24 - 20:09
#14
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Цитата:
Гога:
Просто не надо лепить дома близко друг от друга

А , их надо объединять как в Эфиопии или в Питере?
И что?
Все равно за домом на расстоянии у них стоят тысячи авто

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