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≡ Революция в футболе: в Казахстане приняли решение по легионерам
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48356
Революция в футболе: в Казахстане приняли решение по легионерам
Отправлено: 11.01.24 - 10:31
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Президент Казахстанской федерации футбола Адилет Барменкулов объявил об отмене лимита на легионеров и назвал плюсы от такого решения. Но в заявке все еще есть минимальное ограничение по числу воспитанников казахстанского футбола.
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
3223
Re: Революция в футболе: в Казахстане приняли решение по...
Отправлено: 11.01.24 - 10:31
#1
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надо бы ещё один пунк добавить - запрет на покупку легионеров за бюджетные деьги.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
5489
Re: Революция в футболе: в Казахстане приняли решение по...
Отправлено: 11.01.24 - 11:24
#2
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Цитата:
юля елиссева:


Чем закончилась история с громким уходом Канчельскиса: - разоблачил он кого то??
Или его элементарно "заткнули" ??
Что то грозился: - УЕФА; ФИФА - за него, всех на чистую воду??
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
5489
Re: Революция в футболе: в Казахстане приняли решение по...
Отправлено: 11.01.24 - 11:31
#3
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Цитата:
юля елиссева:
запрет на покупку легионеров за бюджетные деьги.


В Саудовской Аравий- где сейчас играют- Роналду, Неймар, Бензима и остальные - официально в гос.бюджете государства заложено 18 ярдов евро на покупку именно футбольных игроков топ-уровня. И этим игрокам и их жёнам и подругам - в строгой мусульманской стране РАЗРЕШЕНО ходить в полу-открытых топиках, открыто носить христианские кресты, употреблять пиво и алкоголь в общественных местах и жить с подругами которые с ними не в официальном браке.
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
3223
Re: Революция в футболе: в Казахстане приняли решение по...
Отправлено: 11.01.24 - 12:47
#4
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Цитата:
ACROS:
В Саудовской Аравий- где сейчас играют- Роналду, Неймар, Бензима и остальные - официально в гос.бюджете государства заложено 18 ярдов

Когда достигнем урояня экономики и жизни, как в арабов, тогда пожалуйста. А сейчас бюджетные деньги можно тратить более разумно
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
3305
Re: Революция в футболе: в Казахстане приняли решение по...
Отправлено: 11.01.24 - 14:09
#5
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Ну и придурки! Вангую, что через год (кабы не раньше) раздадутся голоса, что не даем развиваться отечественным талантам из-за засилья на поле иностранцев. Потому что раньше такие попытки уже были, но не в таком глобальном масштабе. Закончилось тем, что я уже сказал.
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