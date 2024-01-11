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≡ Таксист въехал в полицейскую машину в Костанае, чтобы спастись от угрожавшего ножом пассажира
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48356
Таксист въехал в полицейскую машину в Костанае, чтобы спастись от угрожавшего ножом пассажира
Отправлено: 11.01.24 - 10:21
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Инцидент произошел в ночь с 6-го на 7 января. Двое жителей Рудного на такси доехали до областного центра, а на въезде в город один из пассажиров приставил нож к шее таксиста, потребовал деньги и довезти их до другого населенного пункта.
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Alehander
* Alehander
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Рудный
Регистрация:
07.08.19
Сообщений:
397
Re: Таксист въехал в полицейскую машину в Костанае, чтобы...
Отправлено: 11.01.24 - 10:21
#1
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Какое-то криминальное чтиво. Сплошной экшн. То на капоте полицейского катает, то намеренно въезжает в патрульную машину. Нескучно живём
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КГСПС
§ КГСПС
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.01.17
Сообщений:
1890
Re: Таксист въехал в полицейскую машину в Костанае, чтобы...
Отправлено: 11.01.24 - 12:01
#2
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Молодец таксист, вполне адекватное решение.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
5489
Re: Таксист въехал в полицейскую машину в Костанае, чтобы...
Отправлено: 11.01.24 - 12:12
#3
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Цитата:
КГСПС:
Молодец таксист


Вы имеете ввиду: - разбил патрульную машину или же - спасься от налётчиков??
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КГСПС
§ КГСПС
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.01.17
Сообщений:
1890
Re: Таксист въехал в полицейскую машину в Костанае, чтобы...
Отправлено: 11.01.24 - 12:56
#4
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Цитата:
ACROS:

Единственно правильное решение для спасения жизни
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
6588
Таксист въехал в полицейскую машину в Костанае, чтобы спастись от угрожавшего ножом пассажира
Отправлено: 11.01.24 - 13:35
#5
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Похоже, таксист и продавец находятся в группе опасных профессии, надо за вредность доплачивать, а их пытаются доить.
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