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Таксист въехал в полицейскую машину в Костанае, чтобы спастись от угрожавшего ножом пассажира
Таксист въехал в полицейскую машину в Костанае, чтобы спастись от угрожавшего ножом пассажира
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