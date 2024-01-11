Отправлено: - 10:21

Инцидент произошел в ночь с 6-го на 7 января. Двое жителей Рудного на такси доехали до областного центра, а на въезде в город один из пассажиров приставил нож к шее таксиста, потребовал деньги и довезти их до другого населенного пункта.