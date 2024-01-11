Re: Революция в футболе: в Казахстане приняли решение по...

Отправлено: - 14:09

Ну и придурки! Вангую, что через год (кабы не раньше) раздадутся голоса, что не даем развиваться отечественным талантам из-за засилья на поле иностранцев. Потому что раньше такие попытки уже были, но не в таком глобальном масштабе. Закончилось тем, что я уже сказал.