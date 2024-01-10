Отправлено: - 10:45

maxsaf:

А я усматриваю коррупционную составляющую в том, что тендер не разделили, отдельно ёлка, отдельно фигурки, отдельно подсветка. Допустим, у Сабы есть лампочки, он готов их повесить вдвое дешевле, чем любой конкурент. Но не может, потому что у него нет лишней ёлки

Цитата:ну ты прикинь что поставщики это не серьезные компании и фирмы которые боятся потерять клиента а обычные коммерсанты с улицы которые купили где то дешевле и пытаются впарить государству дорожеони также пытаются наколоть, срывают сроки, наплевательски относятся к договоруну поставят его в рейтинг плохих поставщиков, он завтра новое ип открывает и снова на закуп выходита с твоим предложением все по отдельности, прикинь школа закупила все по отдельности, ручки, скрепки, бумагу, журналы, мелки, доскив итоге поставщик который отвечает за доски выполнил договор а мелки не пришли-задержалисьшкола подает в суд на негопока тянется суд учителя чем на доске должны писать? правильно идут и со своей зарплаты закупаюттакже и с журналамиони не пришли во время а учителю что делать? правильно идти и закупать с зарплаты, а ему это компенсируют? нет конечно)в итоге некоторые лоты можно совмещать чтобы на поставку выходил ни какой то алматинский магазин скрепок а сразу абди к примеру оптом все сразу и вовремя поставил, пусть дороже чучуть зато качественнее и отвественнее-абди компания серьезнаятак и в этом случае представь что гирлянда бы и дед мороз пришли вовремя а елка задержалась в путиакимат подал в суд ну а народу какая разница? елки же нетаким плохой руководитель раз не смог людям праздник обеспечить, долой его! а поставщик суд проиграл и пошел новое ип открылделов то