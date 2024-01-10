«Мне стыдно за такую ёлку, Деда Мороза и Снегурочку!» - Скандал вокруг символов Нового года прокомментировал аким Житикары
Отправлено: 10.01.24 - 21:32
Новогоднюю елку, которую зажгли в центре Житикары 26 декабря, разобрали уже 10 января. Алматинский предприниматель Сергей СОКОЛУНИН обвиняет местную власть. Аким города Мирамбек ОРДАШЕВ заявил «НГ», что ситуация прямо противоположная Читать новость
является нарушением законодательства и трактуются, как коррупционное действие.
А я усматриваю коррупционную составляющую в том, что тендер не разделили, отдельно ёлка, отдельно фигурки, отдельно подсветка. Допустим, у Сабы есть лампочки, он готов их повесить вдвое дешевле, чем любой конкурент. Но не может, потому что у него нет лишней ёлки. У другого есть ёлка дешёвая, но нет деда мороза. И так далее. И в случае такого разделения предприниматель попал бы только на стоимость стрёмного деда мороза, а за лампочки получил бы полную сумму, как возможно и за ёлку. Что помешало разделить тендер, кроме лени?
maxsaf: А я усматриваю коррупционную составляющую в том, что тендер не разделили, отдельно ёлка, отдельно фигурки, отдельно подсветка. Допустим, у Сабы есть лампочки, он готов их повесить вдвое дешевле, чем любой конкурент. Но не может, потому что у него нет лишней ёлки
ну ты прикинь что поставщики это не серьезные компании и фирмы которые боятся потерять клиента а обычные коммерсанты с улицы которые купили где то дешевле и пытаются впарить государству дороже они также пытаются наколоть, срывают сроки, наплевательски относятся к договору ну поставят его в рейтинг плохих поставщиков, он завтра новое ип открывает и снова на закуп выходит а с твоим предложением все по отдельности, прикинь школа закупила все по отдельности, ручки, скрепки, бумагу, журналы, мелки, доски в итоге поставщик который отвечает за доски выполнил договор а мелки не пришли-задержались школа подает в суд на него пока тянется суд учителя чем на доске должны писать? правильно идут и со своей зарплаты закупают также и с журналами они не пришли во время а учителю что делать? правильно идти и закупать с зарплаты, а ему это компенсируют? нет конечно) в итоге некоторые лоты можно совмещать чтобы на поставку выходил ни какой то алматинский магазин скрепок а сразу абди к примеру оптом все сразу и вовремя поставил, пусть дороже чучуть зато качественнее и отвественнее-абди компания серьезная
так и в этом случае представь что гирлянда бы и дед мороз пришли вовремя а елка задержалась в пути акимат подал в суд ну а народу какая разница? елки же нет аким плохой руководитель раз не смог людям праздник обеспечить, долой его! а поставщик суд проиграл и пошел новое ип открыл делов то
abaika95: в итоге некоторые лоты можно совмещать чтобы на поставку выходил ни какой то алматинский магазин скрепок а сразу абди к примеру
Можно, но для этого надо попу поднять, проехать к поставщику крупному, убедиться, что все есть в наличии, что цена не завышена выше разумного, и уже на основании этого составить условия конкурсные максимально подробно, чтобы там никаких разночтений потом не возникло. Понятно, что если тупо указать в документации, что нужен "дед мороз" фиг пойми какой, то и привезут фиг пойми чё. Ты же за свои кровные не станешь покупать себе машину просто сказав, что хочу, чтобы четыре колеса были и все четыре желательно круглые. Идёшь и выбираешь, каждая мелочь обговаривается. В этом и разница между тратой своих денег и освоением государственных.
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