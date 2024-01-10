НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ «Мне стыдно за такую ёлку, Деда Мороза и Снегурочку!» - Скандал вокруг символов Нового года прокомментировал аким Житикары
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48356
«Мне стыдно за такую ёлку, Деда Мороза и Снегурочку!» - Скандал вокруг символов Нового года прокомментировал аким Житикары
Отправлено: 10.01.24 - 21:32
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Новогоднюю елку, которую зажгли в центре Житикары 26 декабря, разобрали уже 10 января. Алматинский предприниматель Сергей СОКОЛУНИН обвиняет местную власть. Аким города Мирамбек ОРДАШЕВ заявил «НГ», что ситуация прямо противоположная
Читать новость

1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
34920
Re: «Мне стыдно за такую ёлку, Деда Мороза и Снегурочку!» -...
Отправлено: 10.01.24 - 21:32
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Короче немношко кинули..
Профайл
ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
1575
Re: «Мне стыдно за такую ёлку, Деда Мороза и Снегурочку!» -...
Отправлено: 10.01.24 - 21:42
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
алматинский предприниматель Сергей СОКОЛУНИН

Источник:
необходимо на законном уровне защищаться от предприимчивых гостей с юга на сайте гос закупок
Профайл
ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
1575
Re: «Мне стыдно за такую ёлку, Деда Мороза и Снегурочку!» -...
Отправлено: 10.01.24 - 21:45
#3
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Аким предоставил фото и видео фигур Деда Мороза и Снегурочки, которые хотел поставить городу за 1,7 млн тенге предприниматель Соколунин,

Источник:

так там не дед мороз а какой то бабайка. увидев которого дети получили бы такой стресс и больше никогда не поверили бы в деда мороза
Профайл
Лесовик
§ Лесовик
(Полноправные пользователи)
Откуда:
г.Костанай
Регистрация:
28.04.14
Сообщений:
80
Re: «Мне стыдно за такую ёлку, Деда Мороза и Снегурочку!» -...
Отправлено: 10.01.24 - 21:50
#4
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Достойна уважения позиция Акима города и в который раз убеждаемся в убогости госзакупок.
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
21406
Re: «Мне стыдно за такую ёлку, Деда Мороза и Снегурочку!» -...
Отправлено: 11.01.24 - 00:39
#5
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
является нарушением законодательства и трактуются, как коррупционное действие. 

А я усматриваю коррупционную составляющую в том, что тендер не разделили, отдельно ёлка, отдельно фигурки, отдельно подсветка. Допустим, у Сабы есть лампочки, он готов их повесить вдвое дешевле, чем любой конкурент. Но не может, потому что у него нет лишней ёлки. У другого есть ёлка дешёвая, но нет деда мороза. И так далее. И в случае такого разделения предприниматель попал бы только на стоимость стрёмного деда мороза, а за лампочки получил бы полную сумму, как возможно и за ёлку. Что помешало разделить тендер, кроме лени?
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
21406
Re: «Мне стыдно за такую ёлку, Деда Мороза и Снегурочку!» -...
Отправлено: 11.01.24 - 00:42
#6
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Лесовик:
убогости госзакупок.

Так и есть. Лень возиться - поэтому делают тендер одним закупом, тем самым лишают других потенциальных участников возможности работать.
Профайл
Ж
§ Житель КСК
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
18.11.13
Сообщений:
44
Re: «Мне стыдно за такую ёлку, Деда Мороза и Снегурочку!» -...
Отправлено: 11.01.24 - 09:41
#7
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
А я усматриваю коррупционную составляющую в том, что тендер не разделили, отдельно ёлка, отдельно фигурки, отдельно подсветка.

Источник:

Таким ходом, один будет поставлять и держать гвоздь, а другой забивать.
Профайл
abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
14584
«Мне стыдно за такую ёлку, Деда Мороза и Снегурочку!» - Скандал вокруг символов Нового года прокомментировал аким Житикары
Отправлено: 11.01.24 - 10:45
#8
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
А я усматриваю коррупционную составляющую в том, что тендер не разделили, отдельно ёлка, отдельно фигурки, отдельно подсветка. Допустим, у Сабы есть лампочки, он готов их повесить вдвое дешевле, чем любой конкурент. Но не может, потому что у него нет лишней ёлки

ну ты прикинь что поставщики это не серьезные компании и фирмы которые боятся потерять клиента а обычные коммерсанты с улицы которые купили где то дешевле и пытаются впарить государству дороже
они также пытаются наколоть, срывают сроки, наплевательски относятся к договору
ну поставят его в рейтинг плохих поставщиков, он завтра новое ип открывает и снова на закуп выходит
а с твоим предложением все по отдельности, прикинь школа закупила все по отдельности, ручки, скрепки, бумагу, журналы, мелки, доски
в итоге поставщик который отвечает за доски выполнил договор а мелки не пришли-задержались
школа подает в суд на него
пока тянется суд учителя чем на доске должны писать? правильно идут и со своей зарплаты закупают
также и с журналами
они не пришли во время а учителю что делать? правильно идти и закупать с зарплаты, а ему это компенсируют? нет конечно)
в итоге некоторые лоты можно совмещать чтобы на поставку выходил ни какой то алматинский магазин скрепок а сразу абди к примеру оптом все сразу и вовремя поставил, пусть дороже чучуть зато качественнее и отвественнее-абди компания серьезная

так и в этом случае представь что гирлянда бы и дед мороз пришли вовремя а елка задержалась в пути
акимат подал в суд ну а народу какая разница? елки же нет
аким плохой руководитель раз не смог людям праздник обеспечить, долой его! а поставщик суд проиграл и пошел новое ип открыл
делов то
Профайл
A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
5489
Re: «Мне стыдно за такую ёлку, Деда Мороза и Снегурочку!» -...
Отправлено: 11.01.24 - 11:04
#9
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
отвественнее-абди компания серьезная


Вы или ваши родственники там не работают ??

Цитата:
maxsaf:



Так им и надо: - сами придумали такую схему гос.закупок, пусть и сами за это РАСПЛАЧИВАЮТСЯ.
Нет что бы отменить или изменить.
Наверху там так решили- тогда и терпите - знали на что идёте.
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
21406
Re: «Мне стыдно за такую ёлку, Деда Мороза и Снегурочку!» -...
Отправлено: 11.01.24 - 12:23
#10
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
коммерсанты с улицы которые купили где то дешевле и пытаются впарить государству дороже

Ну что поделать, раз государство само не в состоянии ни производить, ни покупать напрямую :lol:
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
21406
Re: «Мне стыдно за такую ёлку, Деда Мороза и Снегурочку!» -...
Отправлено: 11.01.24 - 12:32
#11
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
в итоге некоторые лоты можно совмещать чтобы на поставку выходил ни какой то алматинский магазин скрепок а сразу абди к примеру

Можно, но для этого надо попу поднять, проехать к поставщику крупному, убедиться, что все есть в наличии, что цена не завышена выше разумного, и уже на основании этого составить условия конкурсные максимально подробно, чтобы там никаких разночтений потом не возникло. Понятно, что если тупо указать в документации, что нужен "дед мороз" фиг пойми какой, то и привезут фиг пойми чё. Ты же за свои кровные не станешь покупать себе машину просто сказав, что хочу, чтобы четыре колеса были и все четыре желательно круглые. Идёшь и выбираешь, каждая мелочь обговаривается. В этом и разница между тратой своих денег и освоением государственных.
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
21406
Re: «Мне стыдно за такую ёлку, Деда Мороза и Снегурочку!» -...
Отправлено: 11.01.24 - 12:33
#12
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
в итоге поставщик который отвечает за доски выполнил договор а мелки не пришли-задержались

А если и то и другое один и тот же поставщик взялся привезти, то конечно накладок с мелками не будет. Ну ну...
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 25, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 25
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS