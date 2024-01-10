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≡ «Мне стыдно за такую ёлку, Деда Мороза и Снегурочку!» - Скандал вокруг символов Нового года прокомментировал аким Житикары
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48354
«Мне стыдно за такую ёлку, Деда Мороза и Снегурочку!» - Скандал вокруг символов Нового года прокомментировал аким Житикары
Отправлено: 10.01.24 - 21:32
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Новогоднюю елку, которую зажгли в центре Житикары 26 декабря, разобрали уже 10 января. Алматинский предприниматель Сергей СОКОЛУНИН обвиняет местную власть. Аким города Мирамбек ОРДАШЕВ заявил «НГ», что ситуация прямо противоположная
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
34916
Re: «Мне стыдно за такую ёлку, Деда Мороза и Снегурочку!» -...
Отправлено: 10.01.24 - 21:32
#1
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Короче немношко кинули..
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
1575
Re: «Мне стыдно за такую ёлку, Деда Мороза и Снегурочку!» -...
Отправлено: 10.01.24 - 21:42
#2
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Цитата:
алматинский предприниматель Сергей СОКОЛУНИН

Источник:
необходимо на законном уровне защищаться от предприимчивых гостей с юга на сайте гос закупок
Профайл
ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
1575
Re: «Мне стыдно за такую ёлку, Деда Мороза и Снегурочку!» -...
Отправлено: 10.01.24 - 21:45
#3
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Цитата:
Аким предоставил фото и видео фигур Деда Мороза и Снегурочки, которые хотел поставить городу за 1,7 млн тенге предприниматель Соколунин,

Источник:

так там не дед мороз а какой то бабайка. увидев которого дети получили бы такой стресс и больше никогда не поверили бы в деда мороза
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Лесовик
§ Лесовик
(Полноправные пользователи)
Откуда:
г.Костанай
Регистрация:
28.04.14
Сообщений:
80
Re: «Мне стыдно за такую ёлку, Деда Мороза и Снегурочку!» -...
Отправлено: 10.01.24 - 21:50
#4
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Достойна уважения позиция Акима города и в который раз убеждаемся в убогости госзакупок.
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