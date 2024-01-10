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Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=51130#1030162 Аким предоставил фото и видео фигур Деда Мороза и Снегурочки, которые хотел поставить городу за 1,7 млн тенге предприниматель Соколунин,Источник:

Цитата:так там не дед мороз а какой то бабайка. увидев которого дети получили бы такой стресс и больше никогда не поверили бы в деда мороза