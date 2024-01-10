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«Мне стыдно за такую ёлку, Деда Мороза и Снегурочку!» - Скандал вокруг символов Нового года прокомментировал аким Житикары
«Мне стыдно за такую ёлку, Деда Мороза и Снегурочку!» - Скандал вокруг символов Нового года прокомментировал аким Житикары
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