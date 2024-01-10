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Флуд и оффтопик (часть 7)
Флуд и оффтопик (часть 7)
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 5482
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 10.01.24 - 20:50
Цитата:
Принципиальный для кого: - для вас- что бы уйти от темы ???
Цитата:
Мы будем вести БЕСПОЛЕЗНЫЙ спор( война идёт ПОЛНЫМ ходом и будет вести ровно столько- сколько НУЖНО России, вне зависимости от мнения и хотения украинского и русского народа).
Хорошо, раз вы это затронули: такой пример: - вы, по какой то причине, не исполнили что то, что было закреплено в вашем договоре с вашим работодателем - и что теперь - он ДОЛЖЕН за это вас сразу, без суда и расследования - ПРИСТРЕЛИТЬ ???
Точно так же и с Украиной- если она что то не исполнила, то на это есть же суды международные, зачем было вводить русские войска на её территорию и бомбить мирное население???
Цитата:
Например- какие ??
maxsaf:
принципиально важный момент.
принципиально важный момент.
Принципиальный для кого: - для вас- что бы уйти от темы ???
Цитата:
maxsaf:
Неисполнение их приведет к конфликту и попытке принуждения,
Неисполнение их приведет к конфликту и попытке принуждения,
Мы будем вести БЕСПОЛЕЗНЫЙ спор( война идёт ПОЛНЫМ ходом и будет вести ровно столько- сколько НУЖНО России, вне зависимости от мнения и хотения украинского и русского народа).
Хорошо, раз вы это затронули: такой пример: - вы, по какой то причине, не исполнили что то, что было закреплено в вашем договоре с вашим работодателем - и что теперь - он ДОЛЖЕН за это вас сразу, без суда и расследования - ПРИСТРЕЛИТЬ ???
Точно так же и с Украиной- если она что то не исполнила, то на это есть же суды международные, зачем было вводить русские войска на её территорию и бомбить мирное население???
Цитата:
maxsaf:
факты общеизвестны.
факты общеизвестны.
Например- какие ??
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 19627
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 10.01.24 - 21:02
почитаешь аульных блогеров на ночь,
как то жаль их даже.
зачем какая то политика, метание бисера по поводу
вселенских проблем.
кумыс, асыки , барашки....
степь вижу, степь пою..
батыры опять же...
об этом надо им думать.
как то жаль их даже.
зачем какая то политика, метание бисера по поводу
вселенских проблем.
кумыс, асыки , барашки....
степь вижу, степь пою..
батыры опять же...
об этом надо им думать.
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 19627
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 10.01.24 - 21:09
Цитата:
и все засмеялись.
просто новый анекдот про казахов.
в разделе про батыров.
зачем позорить то своих ?
[Исправлено: alex_60, 10.01.2024 - 21:11]
ACROS:
И сейчас Абайки, Сабы, 111, Кайраты - в пух и прах разбивают своих лишенных поддержки оппонентов, причём это делают на порядок выше - аргументированно, логично
И сейчас Абайки, Сабы, 111, Кайраты - в пух и прах разбивают своих лишенных поддержки оппонентов, причём это делают на порядок выше - аргументированно, логично
и все засмеялись.
просто новый анекдот про казахов.
в разделе про батыров.
зачем позорить то своих ?
[Исправлено: alex_60, 10.01.2024 - 21:11]
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 10.01.24 - 21:14
Цитата:
Вовсе нет, это часть темы. Просто перестаньте везде вставлять слово "независимая", и все встанет на свои места. Независимая Украина захотела в Европу, независимая Украина захотела в НАТО, независимая Украина может делать все, что вздумается. Нет, не может - нужно учитывать все зависимости и оценивать последствия.
Цитата:
В договоре с работодателем прописаны мои обязательства и возможная ответственность в случае нарушения. Отношения между государствами регулируются сотнями разных договоров, как двусторонних нак и международных. Так что там все намного сложнее.
ACROS:
Принципиальный для кого: - для вас- что бы уйти от темы ???
Принципиальный для кого: - для вас- что бы уйти от темы ???
Вовсе нет, это часть темы. Просто перестаньте везде вставлять слово "независимая", и все встанет на свои места. Независимая Украина захотела в Европу, независимая Украина захотела в НАТО, независимая Украина может делать все, что вздумается. Нет, не может - нужно учитывать все зависимости и оценивать последствия.
Цитата:
ACROS:
вы, по какой то причине, не исполнили что то, что было закреплено в вашем договоре с вашим работодателем - и что теперь - он ДОЛЖЕН за это вас сразу, без суда и расследования - ПРИСТРЕЛИТЬ ???
вы, по какой то причине, не исполнили что то, что было закреплено в вашем договоре с вашим работодателем - и что теперь - он ДОЛЖЕН за это вас сразу, без суда и расследования - ПРИСТРЕЛИТЬ ???
В договоре с работодателем прописаны мои обязательства и возможная ответственность в случае нарушения. Отношения между государствами регулируются сотнями разных договоров, как двусторонних нак и международных. Так что там все намного сложнее.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 10.01.24 - 21:16
Цитата:
Можем и не вести, он и правда бесполезный - повлиять мы на события не можем, мнение друг друга поменять тоже наврятли получится.
ACROS:
Мы будем вести БЕСПОЛЕЗНЫЙ спор
Мы будем вести БЕСПОЛЕЗНЫЙ спор
Можем и не вести, он и правда бесполезный - повлиять мы на события не можем, мнение друг друга поменять тоже наврятли получится.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 10.01.24 - 21:19
Цитата:
А чего хотела Украина? В Европу или убрать Януковича? Если бы можно было выбрать только одно из двух, что они выбрали бы?
ACROS:
от мнения и хотения украинского и русского народа).
от мнения и хотения украинского и русского народа).
А чего хотела Украина? В Европу или убрать Януковича? Если бы можно было выбрать только одно из двух, что они выбрали бы?
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 10.01.24 - 21:37
Цитата:
Того же чего хотели Вы перебираясь в Канаду! Лучшей жизни для себя и своих близких!!! Кстати того же тогда хотели и жители Донбасса.Шахтёры же участвовали в Майдане, отдельный лагерь их там стоял,но тихо снялись перед важными событиями. в ночь. Мои домыслы; видимо там эмиссары Суркова со своими печеньками подоспели. но это всего лишь домыслы.
maxsaf:
А чего хотела Украина?
А чего хотела Украина?
Того же чего хотели Вы перебираясь в Канаду! Лучшей жизни для себя и своих близких!!! Кстати того же тогда хотели и жители Донбасса.Шахтёры же участвовали в Майдане, отдельный лагерь их там стоял,но тихо снялись перед важными событиями. в ночь. Мои домыслы; видимо там эмиссары Суркова со своими печеньками подоспели. но это всего лишь домыслы.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 10.01.24 - 21:38
Цитата:
Гога вот то о чём я говорил!
alex_60:
и все засмеялись.
и все засмеялись.
Гога вот то о чём я говорил!
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 10.01.24 - 21:38
Цитата:
Сейчас предугадаю, спор непременно будет закончен ценниками на казахском и обвинением всех казахов..
ACROS:
Мы будем вести БЕСПОЛЕЗНЫЙ спор(
Мы будем вести БЕСПОЛЕЗНЫЙ спор(
Сейчас предугадаю, спор непременно будет закончен ценниками на казахском и обвинением всех казахов..
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 10.01.24 - 21:41
Цитата:
До Крыма разговор был только о соглашении между ЕС и Украиной, который включал бы в себя безвиз. Ни о каком НАТО тогда речи не было. Кстати аналогичное соглашение Казахстан подписал с ЕС уже достаточно давно, только безвиза там нет
maxsaf:
независимая Украина захотела в НАТО,
независимая Украина захотела в НАТО,
До Крыма разговор был только о соглашении между ЕС и Украиной, который включал бы в себя безвиз. Ни о каком НАТО тогда речи не было. Кстати аналогичное соглашение Казахстан подписал с ЕС уже достаточно давно, только безвиза там нет
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 10.01.24 - 21:41
Цитата:
О, опять увидел 111...
За мной следишь что ли?
Ну вот, ничего нового за те же 15 лет..
alex_60:
все засмеялись.
все засмеялись.
О, опять увидел 111...
За мной следишь что ли?
Ну вот, ничего нового за те же 15 лет..
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 10.01.24 - 21:43
Цитата:
А зачем?
Чтобы закричать - караул, кого то наших Изгнали?!
alex_60:
почитаешь аульных блогеров на ночь,
почитаешь аульных блогеров на ночь,
А зачем?
Чтобы закричать - караул, кого то наших Изгнали?!
-
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