Отправлено: - 21:14

ACROS:

Принципиальный для кого: - для вас- что бы уйти от темы ???

ACROS:

вы, по какой то причине, не исполнили что то, что было закреплено в вашем договоре с вашим работодателем - и что теперь - он ДОЛЖЕН за это вас сразу, без суда и расследования - ПРИСТРЕЛИТЬ ???

Цитата:Вовсе нет, это часть темы. Просто перестаньте везде вставлять слово "независимая", и все встанет на свои места. Независимая Украина захотела в Европу, независимая Украина захотела в НАТО, независимая Украина может делать все, что вздумается. Нет, не может - нужно учитывать все зависимости и оценивать последствия.Цитата:В договоре с работодателем прописаны мои обязательства и возможная ответственность в случае нарушения. Отношения между государствами регулируются сотнями разных договоров, как двусторонних нак и международных. Так что там все намного сложнее.