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≡ Флуд и оффтопик (часть 7)
 
 
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
5482
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 10.01.24 - 20:50
#15106
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Цитата:
maxsaf:
принципиально важный момент.


Принципиальный для кого: - для вас- что бы уйти от темы ???

Цитата:
maxsaf:
Неисполнение их приведет к конфликту и попытке принуждения,


Мы будем вести БЕСПОЛЕЗНЫЙ спор( война идёт ПОЛНЫМ ходом и будет вести ровно столько- сколько НУЖНО России, вне зависимости от мнения и хотения украинского и русского народа).
Хорошо, раз вы это затронули: такой пример: - вы, по какой то причине, не исполнили что то, что было закреплено в вашем договоре с вашим работодателем - и что теперь - он ДОЛЖЕН за это вас сразу, без суда и расследования - ПРИСТРЕЛИТЬ ???

Точно так же и с Украиной- если она что то не исполнила, то на это есть же суды международные, зачем было вводить русские войска на её территорию и бомбить мирное население???


Цитата:
maxsaf:
факты общеизвестны.


Например- какие ??
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
19627
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 10.01.24 - 21:02
#15107
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почитаешь аульных блогеров на ночь,
как то жаль их даже.
зачем какая то политика, метание бисера по поводу
вселенских проблем.
кумыс, асыки , барашки....
степь вижу, степь пою..
батыры опять же...
об этом надо им думать.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
19627
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 10.01.24 - 21:09
#15108
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Цитата:
ACROS:
И сейчас Абайки, Сабы, 111, Кайраты - в пух и прах разбивают своих лишенных поддержки оппонентов, причём это делают на порядок выше - аргументированно, логично


и все засмеялись.
просто новый анекдот про казахов.
в разделе про батыров.
зачем позорить то своих ?

[Исправлено: alex_60, 10.01.2024 - 21:11]
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
21396
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 10.01.24 - 21:14
#15109
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Цитата:
ACROS:
Принципиальный для кого: - для вас- что бы уйти от темы ???

Вовсе нет, это часть темы. Просто перестаньте везде вставлять слово "независимая", и все встанет на свои места. Независимая Украина захотела в Европу, независимая Украина захотела в НАТО, независимая Украина может делать все, что вздумается. Нет, не может - нужно учитывать все зависимости и оценивать последствия.

Цитата:
ACROS:
вы, по какой то причине, не исполнили что то, что было закреплено в вашем договоре с вашим работодателем - и что теперь - он ДОЛЖЕН за это вас сразу, без суда и расследования - ПРИСТРЕЛИТЬ ???

В договоре с работодателем прописаны мои обязательства и возможная ответственность в случае нарушения. Отношения между государствами регулируются сотнями разных договоров, как двусторонних нак и международных. Так что там все намного сложнее.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
21396
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 10.01.24 - 21:16
#15110
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Цитата:
ACROS:
Мы будем вести БЕСПОЛЕЗНЫЙ спор

Можем и не вести, он и правда бесполезный - повлиять мы на события не можем, мнение друг друга поменять тоже наврятли получится.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
21396
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 10.01.24 - 21:19
#15111
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Цитата:
ACROS:
от мнения и хотения украинского и русского народа).

А чего хотела Украина? В Европу или убрать Януковича? Если бы можно было выбрать только одно из двух, что они выбрали бы?
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
3864
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 10.01.24 - 21:37
#15112
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Цитата:
maxsaf:
А чего хотела Украина?

Того же чего хотели Вы перебираясь в Канаду! Лучшей жизни для себя и своих близких!!! Кстати того же тогда хотели и жители Донбасса.Шахтёры же участвовали в Майдане, отдельный лагерь их там стоял,но тихо снялись перед важными событиями. в ночь. Мои домыслы; видимо там эмиссары Суркова со своими печеньками подоспели. но это всего лишь домыслы.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
3864
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 10.01.24 - 21:38
#15113
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Цитата:
alex_60:
и все засмеялись.

Гога вот то о чём я говорил!
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
34916
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 10.01.24 - 21:38
#15114
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Цитата:
ACROS:
Мы будем вести БЕСПОЛЕЗНЫЙ спор(

Сейчас предугадаю, спор непременно будет закончен ценниками на казахском и обвинением всех казахов..
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
3864
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 10.01.24 - 21:41
#15115
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Цитата:
maxsaf:
независимая Украина захотела в НАТО,

До Крыма разговор был только о соглашении между ЕС и Украиной, который включал бы в себя безвиз. Ни о каком НАТО тогда речи не было. Кстати аналогичное соглашение Казахстан подписал с ЕС уже достаточно давно, только безвиза там нет
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
34916
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 10.01.24 - 21:41
#15116
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Цитата:
alex_60:
все засмеялись.

О, опять увидел 111...
За мной следишь что ли?
Ну вот, ничего нового за те же 15 лет..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
34916
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 10.01.24 - 21:43
#15117
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Цитата:
alex_60:
почитаешь аульных блогеров на ночь,

А зачем?
Чтобы закричать - караул, кого то наших Изгнали?!
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