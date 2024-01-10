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«Аквапарк «Осьминог» должен остаться изюминкой Костаная» — аким области о ремонте проблемных спортивных объектов
«Аквапарк «Осьминог» должен остаться изюминкой Костаная» — аким области о ремонте проблемных спортивных объектов
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