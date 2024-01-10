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≡ «Не надо переводом. Дайте наличку» - Костанайские налоговики комментируют положение дел, которое отражает эта фраза
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48352
«Не надо переводом. Дайте наличку» - Костанайские налоговики комментируют положение дел, которое отражает эта фраза
Отправлено: 10.01.24 - 15:49
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Продавцы товаров в небольших магазинах и отделах, парикмахеры, маникюрши и множество других предпринимателей перестают принимать оплату переводом. Альтернативу называют одну - наличность.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
6587
Re: «Не надо переводом. Дайте наличку» - Костанайские налоговики...
Отправлено: 10.01.24 - 15:49
#1
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Планируется, что с 2025 года ставки банковских платежей будут снижен
Весь сыр бор из-за этих платежей, люди таскают баулы,надрывается в оптовках чтобы заполучить эти сущие копейки ввиде пять%, а эти сидят мягкой жопой на теплом кресле и хотят тоже самое,где социальная справедливость?
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
5481
Re: «Не надо переводом. Дайте наличку» - Костанайские налоговики...
Отправлено: 10.01.24 - 18:04
#2
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Цитата:
сайлау курманов:
где социальная справедливость?


Мне кажеться государство - перебарщивает с этими платежами и всеобщим декларированием.
Они доиграются: - начнётся элементарный БАРДАК ( по черномырдинскому - хотели как лучше, получилось - как всегда) и как правило, при таких случаях- ситуацией воспользуются УШЛЫЕ гос. чиновники из проверяющих контор, естественно в пользу своего кармана.
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s
* saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
3861
«Не надо переводом. Дайте наличку» - Костанайские налоговики комментируют положение дел, которое отражает эта фраза
Отправлено: 10.01.24 - 18:17
#3
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А кто жалуется то? Неужели не понимают, что оплачивая переводом создают проблемы на голову предпринимателям? И в очередной раз встает вопрос о компетентности и профессионализме нашего правительства. Неужели нельзя было проанализировать ситуацию и предпринять меры до введения нормы,а не через год после? Почему мы все ещё целый год должны финансировать на 5 % не самых бедных банкиров? Предприниматели ведь не дураки, они быстро введут эти 5 % в цену. Налицо сговор между правительством и БВУ по неправомерному изъятию части дохода у населения. НГ, а нельзя отправить запрос нашим депутатам, которых мы якобы выбрали для того , чтобы они якобы защищали наши интересы? И спросить у них, как же это получилось, что население страны стало спонсорами БВУ

[Исправлено: saba, 10.01.2024 - 18:26]
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s
* saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
3861
Re: «Не надо переводом. Дайте наличку» - Костанайские налоговики...
Отправлено: 10.01.24 - 18:32
#4
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И с чего вообще взялась эта цифра , даже если это 3 %, что предприниматели берут в аренду POS терминалы? По моему они их покупают, поправьте меня если не так. 3 % с каждой покупки по всей стране это миллиарды тенге из воздуха, всего то нужно было издать правильное постановление правительства!!!
Как раньше говорили гаишники:" Зачем мне зарплата, поставьте запрещающий знак и дайте 5 метров дороги и я прокормлю себя сам"
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
9669
Re: «Не надо переводом. Дайте наличку» - Костанайские налоговики...
Отправлено: 10.01.24 - 19:29
#5
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Цитата:
Планируется, что с 2025 года ставки банковских платежей будут снижены

Источник:

А чё только с 2025,почему не с 2022 или 2023?
Цитата:
saba:
Налицо сговор между правительством и БВУ по неправомерному изъятию части дохода у населения

Вот только такой вывод и напрашивается
У меня налог по упрощёнке 3%,а Каспий банк за каждый платёж по карте снимает 1.7% неплохо устроились правда?
На ровном месте между продавцом и покупателем сиди посредник и ничего не делая собирает дань,а правительство тем временем ищет почему же цены растут,обвиняя во всех грехах магазины у дома,но в упор не замечет паразитов банкиров которые облепили своими щупальцами предпринимателей.
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
9669
Re: «Не надо переводом. Дайте наличку» - Костанайские налоговики...
Отправлено: 10.01.24 - 19:35
#6
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Цитата:
saba:
что предприниматели берут в аренду POS терминалы? По моему они их покупают

Может кто то и купил,но вообще банки предоставляют их "бесплатно",при условии ,что в месяц будет проходить минимум 300 000тнг.
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
9669
Re: «Не надо переводом. Дайте наличку» - Костанайские налоговики...
Отправлено: 10.01.24 - 19:44
#7
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Кстати для сравнения вот такие комиссии в других странах ,сравните с нашими.

С США и Европой разница в 10 раз,хорошо живём наверное.
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s
* saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
3861
Re: «Не надо переводом. Дайте наличку» - Костанайские налоговики...
Отправлено: 10.01.24 - 19:46
#8
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Цитата:
Добринцофф:

Ну в общем мы друг друга поняли.Хотя так старательно забалтывают проблему. Почему то сразу про таксистов, которые вообще ничего не будут платить,хотя там своих левых нахлебников хватает. Яндекс свой процент берёт и ещё никому не нужный таксопарк. который так же ничего не делает, только проценты снимает. Хотя может ситуация и изменилась, уже почти год там не работаю. Я считаю, что если государство ввело такие правила игры,тогда безналичный и наличный расчёт по затратам предпринимателей должен быть одинаковым. Если не можете обуздать БВУ сих аппетитами, делайте отдельный банк с 100 % участием государства,где обслуживание будет 0 %, ну или 0,1 ил 0,2 %, нужно посмотреть по себестоимости затрат.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
34911
«Не надо переводом. Дайте наличку» - Костанайские налоговики комментируют положение дел, которое отражает эта фраза
Отправлено: 10.01.24 - 19:52
#9
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Цитата:
saba:
банк с 100 % участием государства,где обслуживание будет 0 %, ну или 0,1 ил 0,2 %,

Государство удавится само.
Тем более именно оно диктует, сколько именно драть с народишка своим семьям, владельцах банков.
По моему Кулибаев за счет этого самый богатый человек в КЗ.
Или его прекрасная жена, дочь Елбасы.
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