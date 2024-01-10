Re: «Аквапарк «Осьминог» должен остаться изюминкой Костаная» —...

Отправлено: - 12:00

Осьминог останется в памяти детишек надолго,если кто там часто бывал,для того времени это был шик! Потом детки выросли, увидели что-то покруче и сие заведение уже не вызывает того восторга. Хотя, нынешняя современная баня или термопарк, для местных аборигенов тоже вызывает интерес, говорят из Астаны приезжают специально на купание