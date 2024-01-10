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≡ «Аквапарк «Осьминог» должен остаться изюминкой Костаная» — аким области о ремонте проблемных спортивных объектов
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48352
«Аквапарк «Осьминог» должен остаться изюминкой Костаная» — аким области о ремонте проблемных спортивных объектов
Отправлено: 10.01.24 - 11:45
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На заседании облакимата рассматривали вопросы строительства новых и содержания имеющихся спортивных сооружений в городах и районах. Немалое количество проблемных находится в Костанае.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
34911
Re: «Аквапарк «Осьминог» должен остаться изюминкой Костаная» —...
Отправлено: 10.01.24 - 11:45
#1
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Организовать там ярмарки, само то!
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
6587
Re: «Аквапарк «Осьминог» должен остаться изюминкой Костаная» —...
Отправлено: 10.01.24 - 12:00
#2
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Осьминог останется в памяти детишек надолго,если кто там часто бывал,для того времени это был шик! Потом детки выросли, увидели что-то покруче и сие заведение уже не вызывает того восторга. Хотя, нынешняя современная баня или термопарк, для местных аборигенов тоже вызывает интерес, говорят из Астаны приезжают специально на купание
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s
* saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
3861
Re: «Аквапарк «Осьминог» должен остаться изюминкой Костаная» —...
Отправлено: 10.01.24 - 12:08
#3
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Если реконструкция будет так как на фото,то будет обычная скучная коробочка с какими то непонятными глазами на крыше. У покойного Александра Зайкешевича был свой оригинальный взгляд на архитектуру. А сейчас везде одни кубики.Смарт центр, ледовый(новый) дворец, бассейн
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
5481
Re: «Аквапарк «Осьминог» должен остаться изюминкой Костаная» —...
Отправлено: 10.01.24 - 19:38
#4
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Цитата:
сайлау курманов:
говорят из Астаны приезжают специально на купание


Точно так: - сваты как приедут с Астаны, всегда просят свозить их в Термо парк, и если зимой - то обязательно на открытый бассейн на крышу.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
5481
Re: «Аквапарк «Осьминог» должен остаться изюминкой Костаная» —...
Отправлено: 10.01.24 - 19:39
#5
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Цитата:
111:
там ярмарки, само то!


А, что- автовокзала уже не хватает ???
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
34911
«Аквапарк «Осьминог» должен остаться изюминкой Костаная» — аким области о ремонте проблемных спортивных объектов
Отправлено: 10.01.24 - 19:47
#6
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Цитата:
ACROS:
А, что- автовокзала уже не хватает ???

Для каждого района, своя ярмарка.
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