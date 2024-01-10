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≡ Автомобиль слетел в кювет и перевернулся на трассе в Костанайской области
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48352
Автомобиль слетел в кювет и перевернулся на трассе в Костанайской области
Отправлено: 10.01.24 - 19:20
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У второго автомобиля, судя по видео очевидца, в результате столкновения вывернуло колесо. К счастью, из людей в ДТП никто не пострадал. Авария произошла сегодня, 10 января, около 14.30 на 20-м километре автодороги Алматы-Екатеринбург.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
5481
Re: Автомобиль слетел в кювет и перевернулся на трассе в...
Отправлено: 10.01.24 - 19:20
#1
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А почему он выехал на встречную полосу: - может его занесло в результате гололёда и ПЛОХОЙ очистки дорог, дорожными службами КазАвтоЖола.
Тогда и их надо ПРИВЛЕКАТЬ в качестве СООТВЕТЧИКА.
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
34911
Автомобиль слетел в кювет и перевернулся на трассе в Костанайской области
Отправлено: 10.01.24 - 19:34
#2
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Если из колеи выкинуло, тоже признают виновным
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