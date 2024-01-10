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≡ Активы на 650 млрд тенге вернул Казахстану Кайрат Сатыбалды
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48352
Активы на 650 млрд тенге вернул Казахстану Кайрат Сатыбалды
Отправлено: 10.01.24 - 16:14
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У Кайрата Сатыбалды в пользу государства изъяли активы на 650 млрд тенге. Ещё одно дело против него передали в суд. Всего же к концу года Антикоррупционая служба РК смогла вернуть в казну государства 912 млрд тенге.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
6587
Re: Активы на 650 млрд тенге вернул Казахстану Кайрат Сатыбалды
Отправлено: 10.01.24 - 16:14
#1
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Остап-Сулейман-Берта-Мария-Бендер-бей курит в сторонке и останется на задворках истории, вот про кого надо писать романы и слагать легенды, а его дядюшке воздвигнуть золотой памятник как непотопляемому титаннику
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§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
5481
Re: Активы на 650 млрд тенге вернул Казахстану Кайрат Сатыбалды
Отправлено: 10.01.24 - 19:16
#2
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Цитата:
сайлау курманов:
вот про кого надо писать романы


То есть : - Сатыбалды вернул или у него конфисковали - 650 000 000 000 тенге; у свата Боранбаева конфисковали или он якобы добровольно вернул - 120 000 000 000 тенге.
На двоих - 120 000 000 000 + 650 000 000 000 = 780 000 000 000 тенге.

В сухом остатке: 912 000 000 000 - 780 000 000 000 = 132 000 000 000 тенге - всего лишь на всю остальную елбасинскую челядь.

Или эта комиссия по раскулачиванию ПЛОХО работает или при виде ТАКИХ денег сами захотели стать РАСКУЛАЧИВАЕМЫМИ.
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