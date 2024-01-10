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Активы на 650 млрд тенге вернул Казахстану Кайрат Сатыбалды
Активы на 650 млрд тенге вернул Казахстану Кайрат Сатыбалды
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