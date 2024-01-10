Отправлено: - 19:16

сайлау курманов:

вот про кого надо писать романы

Цитата:То есть : - Сатыбалды вернул или у него конфисковали - 650 000 000 000 тенге; у свата Боранбаева конфисковали или он якобы добровольно вернул - 120 000 000 000 тенге.На двоих - 120 000 000 000 + 650 000 000 000 = 780 000 000 000 тенге.В сухом остатке: 912 000 000 000 - 780 000 000 000 = 132 000 000 000 тенге - всего лишь на всю остальную елбасинскую челядь.Или эта комиссия по раскулачиванию ПЛОХО работает или при виде ТАКИХ денег сами захотели стать РАСКУЛАЧИВАЕМЫМИ.