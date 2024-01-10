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≡ Флуд и оффтопик (часть 7)
 
 
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
34906
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 10.01.24 - 16:40
#15091
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Немного о заголовках

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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
9283
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 10.01.24 - 16:41
#15092
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Цитата:
111:
Надеюсь


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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
34906
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 10.01.24 - 16:42
#15093
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Цитата:
Гога:
Тебе то какое до этого ?

Ну вот..
Тебе какое дело до нас?
То то и оно..
Мы же братья выходит, и тебе и мне очень интересно, чем мы живем, чем радуемся и печалимся..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
34906
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 10.01.24 - 16:48
#15094
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Блин, на трубы нет денег, а на войну барма..


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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
9283
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 10.01.24 - 16:49
#15095
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Цитата:
111:
Мы же братья выходит

----Не дай Бог !!!! В болоте утонул не я .
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
34906
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 10.01.24 - 16:51
#15096
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Еще мне интересно, вы такими всегда были и тут просто скрывали свои личины?
Или же как то все в сознании меняется при пересечении границы и хочется с кем то воевать, кричать нацисткие кричалки, что земли ваших соседей, Ониваши...
Как это происходит?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
34906
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 10.01.24 - 16:52
#15097
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Ох, пора на суд ехать..
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
9283
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 10.01.24 - 16:56
#15098
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Цитата:
111:
Как это происходит?

----Тебе этого не понять
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
3858
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 10.01.24 - 16:59
#15099
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Цитата:
Гога:
-Тут только один такой

Нет был, такой помню только Филипп Филиппыч, а потом ещё много всякого было или до
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
9283
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 10.01.24 - 17:01
#15100
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Цитата:
111:
Блин, на трубы нет денег, а на войну барма..

-------------Снова какое -то левое фото с Телеграмм
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A
* ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
5475
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 10.01.24 - 17:10
#15101
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Цитата:
maxsaf:
идём дальше, к следующему вопросу.


Макс - тут спор или "базар" о другом идёт или уже шёл о другом.
Саба не в первый раз говорит, да и я тоже самое замечаю ( и не только я) - вы уводите предмет разговора в другую сторону, ЗАЦЕПИВ какое нибудь слова, например, конкретно тут: " независимость Украины". Хороший и отвлекающий ход во время диспута: - перевести внимание и концентрацию оппонента на другую тему.
Согласен с вами частично: - ПОЛНОЙ независимости или же зависимости какой либо страны в природе НЕТ и наверное, в условиях глобального разделения труда, рынка, рабочей силы и международной кооперации - НЕ БУДЕТ.
Но, это так - к слову.

Вы же прекрасно поняли о чём я имел ввиду, говоря о независимой Украине: - демаркированная государственная граница; своя национальная валюта; государственный герб; государственный флаг; государственные управляющие институты; президент-комик; национальное правительство; армия и прочие атрибуты номинального самостоятельного, то есть- всё что входит в одно слово- НЕЗАВИСИМОГО государства.
А, вы взяли и перевернули на другую тему: - ей Богу, это напоминает стаю собачек - которым ОДИН хозяин бросил просто кость и они ВСЕ кинулись на неё; другой хозяин бросил им кость пожирнее с мясом и они все бросив первую кость - накинулись на вторую и так далее.

Цитата:
таноми52:
Макс, например, способен заткнуть в споре за пояс любого


Не думаю, что это так: - предметного, аргументированного и длительного спора с Максом как правило не бывает - ехидство, подковырки и всё такое прочее.

Цитата:
таноми52:
Алексу давно уже пофиг что-то доказывать


Ну, Алекс - явно всем ПРОИГРЫВАЕТ, у него одни замшелые аргументы, типа: - "...что это вы с юрт повылазили, и об чём с вами тут спорить - вот раньше мы их давили..."- это уже не проходит и ему действительно пофиг и сделав один символический выстрел ( братья-я жив, я тут) из ржавого нагана, он потихоньку и медленно уползает в своё логово..

ВСё вышеперечисленное примерно походит на то как ведёт себя Путин с Токаевым: - за ЧЕТЫРЕ года НЕ СОИЗВОЛИЛ или НЕ ХОТЕЛ запомнить имя и отчество нашего Президента - СОЗНАТЕЛЬНО его коверкая при личных встречах и публичных выступлениях - ИМПЕРСКОЕ мышление и синдром СТАРШЕГО брата. ( интересно: - имя товарища Си - он коверкал или зубрил день и ночь).

[Исправлено: ACROS, 10.01.2024 - 17:15]
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A
* ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
5475
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 10.01.24 - 17:11
#15102
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Цитата:
111:
, пора на суд ехать


А, что так поздно ?? Или на медиаторство ??
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