Отправлено: - 17:10

maxsaf:

идём дальше, к следующему вопросу.

таноми52:

Макс, например, способен заткнуть в споре за пояс любого

таноми52:

Алексу давно уже пофиг что-то доказывать

[Исправлено: ACROS, 10.01.2024 - 17:15]

Цитата:Макс - тут спор или "базар" о другом идёт или уже шёл о другом.Саба не в первый раз говорит, да и я тоже самое замечаю ( и не только я) - вы уводите предмет разговора в другую сторону, ЗАЦЕПИВ какое нибудь слова, например, конкретно тут: " независимость Украины". Хороший и отвлекающий ход во время диспута: - перевести внимание и концентрацию оппонента на другую тему.Согласен с вами частично: - ПОЛНОЙ независимости или же зависимости какой либо страны в природе НЕТ и наверное, в условиях глобального разделения труда, рынка, рабочей силы и международной кооперации - НЕ БУДЕТ.Но, это так - к слову.Вы же прекрасно поняли о чём я имел ввиду, говоря о независимой Украине: - демаркированная государственная граница; своя национальная валюта; государственный герб; государственный флаг; государственные управляющие институты; президент-комик; национальное правительство; армия и прочие атрибуты номинального самостоятельного, то есть- всё что входит в одно слово- НЕЗАВИСИМОГО государства.А, вы взяли и перевернули на другую тему: - ей Богу, это напоминает стаю собачек - которым ОДИН хозяин бросил просто кость и они ВСЕ кинулись на неё; другой хозяин бросил им кость пожирнее с мясом и они все бросив первую кость - накинулись на вторую и так далее.Цитата:Не думаю, что это так: - предметного, аргументированного и длительного спора с Максом как правило не бывает - ехидство, подковырки и всё такое прочее.Цитата:Ну, Алекс - явно всем ПРОИГРЫВАЕТ, у него одни замшелые аргументы, типа: - "...что это вы с юрт повылазили, и об чём с вами тут спорить - вот раньше мы их давили..."- это уже не проходит и ему действительно пофиг и сделав один символический выстрел ( братья-я жив, я тут) из ржавого нагана, он потихоньку и медленно уползает в своё логово..ВСё вышеперечисленное примерно походит на то как ведёт себя Путин с Токаевым: - за ЧЕТЫРЕ года НЕ СОИЗВОЛИЛ или НЕ ХОТЕЛ запомнить имя и отчество нашего Президента - СОЗНАТЕЛЬНО его коверкая при личных встречах и публичных выступлениях - ИМПЕРСКОЕ мышление и синдром СТАРШЕГО брата. ( интересно: - имя товарища Си - он коверкал или зубрил день и ночь).