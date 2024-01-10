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≡ Флуд и оффтопик (часть 7)
 
 
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
34901
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 10.01.24 - 13:53
#15076
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За нами тогда все остальные, то есть вы потянулись
Так мы жестко крутили форум..
Странно, вы пришли тогда во главе с Валентином, чтобы ненавидеть потом годами и присутствовать ради меня..
Да, было времечко..
Надеюсь уже подросли?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
34901
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 10.01.24 - 13:54
#15077
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Валентин специально с Зоны, была такая газета, пришел.
То есть его вроде забанили там за национализм
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
34901
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 10.01.24 - 13:55
#15078
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Потом Свиталик, но братва за его Лехус 350й тогда, за его богатство, быстро выкинула его..
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
14583
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 10.01.24 - 13:55
#15079
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Цитата:
maxsaf:
часто родственники работают вместе, потому что некому

ну да кроме сына трюдо больше же некого было устроить главным)
понимаю канада-большая деревня все друг другу родственниками оказываются
Цитата:
maxsaf:
что у нас спрашивают у всего коллектива, публично, не втихаря, что нужен такой-то человек на такую то должность, если есть знакомый или родственник - приводи на собеседование.

это не саке-баке да? а нам тут лечат про эйчар службы супер продвинутые про жесткий отсев и собеседование
а на деле
-эй макс есть у тебя кто может на компе печатать?
-да господин Синграгупта моя жена может
-ну веди её а то нам лень когото искать тебе в отдел))
-господин а разве качество труда не снижается при работе в одном учреждении родственников и друзей? ведь начнутся склоки между коллегами и нерешаемые проблемы из конфликта интересов?
-ты русский самый умный чтоли? у вас вон в стране путин всех родственников, друзей со школы,универа и кгб гендиректорами рассадил везде и че ты мне хочешь предъявить тогда?
-...........
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
34901
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 10.01.24 - 13:56
#15080
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Дениска, не помню какой год, со своей бандой, блин, сколько я их не выводил специально, самые адекватные оказались, зла не держали вообще.
Потом с Дениской даже в реале встретился, он мне помог там, хотя не понял что я это я, я его тогда зауважал вообще..
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
14583
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 10.01.24 - 13:59
#15081
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Цитата:
maxsaf:
Пришел к директору, рассказал что умею и с ближайшего понедельника вышел на работу. Вот так просто.

это называется кадровый голод
когда на любое место берут просто прям с улицы так потому что некого больше
в нормальных учреждениях идет конкурс,собеседование а у вас как в ауле
петька сын тракториста значит тоже может на тракторе-берем его на работу)))
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
21391
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 10.01.24 - 14:02
#15082
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Цитата:
111:
Да вот она, тот самый первый коммент самого первого Флуда, созданного ради меня..

Теперь понятно, почему: ты и раньше людей бесил, оказывается :lol: не вижу повода для гордости :lol:
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
21391
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 10.01.24 - 14:06
#15083
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Цитата:
abaika95:
а у вас как в ауле

А как в ауле?))
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
3304
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 10.01.24 - 14:08
#15084
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Цитата:
111:
говорить о Флуде, который был сделан ради меня..


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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
14583
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 10.01.24 - 14:23
#15085
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Цитата:
maxsaf:
А как в ауле?

как у вас в больших городах
родня на родне)
даже не знаю теперь гордится или грустить от этого что наши аулы как города канады
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
21391
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 10.01.24 - 14:28
#15086
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Цитата:
abaika95:
гордится или грустить от этого что наши аулы как города канады

Однозначно гордиться. Другой повод может и не появится :lol:
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
3857
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 10.01.24 - 14:53
#15087
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Цитата:
таноми52:
не интеллектуальное,

Аргументируйте пожалуйстаЦитата:
таноми52:
уважаю только Вас

Неуважение за несовпадение точек зрения ? Это сильно!
Не скажу, что это меня не задевает, задевает конечно. Но вот без аргументации и фактов не знаю даже что и ответитьЦитата:
таноми52:
Макс, например, способен заткнуть в споре за пояс любого из 111-х, абаек и прочих,

В споре о чём. Я вообще не видел, чтобы Макс о чём нибудь спорил. Подхихикнуть ,да, спровоцировать хлебом не корми, спорить не слышал! При этом я не призываю его как то удалить с форума. У него просто своя манера общаться и провокации его заставляют думать, так что я его очень даже уважаю. да и вообще на форуме не осталось неуважаемых мной людей!!! Был один непонятный, под разными никами, но его жизнь как то обидела. оттого наверное и не появляется теперь
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
34901
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 10.01.24 - 15:02
#15088
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Интересно, загнивающая Ойропа наконец то замерзает



⚡️Карта европейских городов, где люди жалуются на отсутствие отопления и электроэнергии вслетствие ограничения поставок российских энергоносителей: Ватное болото
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