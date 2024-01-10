За нами тогда все остальные, то есть вы потянулись Так мы жестко крутили форум.. Странно, вы пришли тогда во главе с Валентином, чтобы ненавидеть потом годами и присутствовать ради меня.. Да, было времечко.. Надеюсь уже подросли?
maxsaf: часто родственники работают вместе, потому что некому
ну да кроме сына трюдо больше же некого было устроить главным) понимаю канада-большая деревня все друг другу родственниками оказываются Цитата:
maxsaf: что у нас спрашивают у всего коллектива, публично, не втихаря, что нужен такой-то человек на такую то должность, если есть знакомый или родственник - приводи на собеседование.
это не саке-баке да? а нам тут лечат про эйчар службы супер продвинутые про жесткий отсев и собеседование а на деле -эй макс есть у тебя кто может на компе печатать? -да господин Синграгупта моя жена может -ну веди её а то нам лень когото искать тебе в отдел)) -господин а разве качество труда не снижается при работе в одном учреждении родственников и друзей? ведь начнутся склоки между коллегами и нерешаемые проблемы из конфликта интересов? -ты русский самый умный чтоли? у вас вон в стране путин всех родственников, друзей со школы,универа и кгб гендиректорами рассадил везде и че ты мне хочешь предъявить тогда? -...........
Дениска, не помню какой год, со своей бандой, блин, сколько я их не выводил специально, самые адекватные оказались, зла не держали вообще. Потом с Дениской даже в реале встретился, он мне помог там, хотя не понял что я это я, я его тогда зауважал вообще..
maxsaf: Пришел к директору, рассказал что умею и с ближайшего понедельника вышел на работу. Вот так просто.
это называется кадровый голод когда на любое место берут просто прям с улицы так потому что некого больше в нормальных учреждениях идет конкурс,собеседование а у вас как в ауле петька сын тракториста значит тоже может на тракторе-берем его на работу)))
Неуважение за несовпадение точек зрения ? Это сильно! Не скажу, что это меня не задевает, задевает конечно. Но вот без аргументации и фактов не знаю даже что и ответитьЦитата:
таноми52: Макс, например, способен заткнуть в споре за пояс любого из 111-х, абаек и прочих,
В споре о чём. Я вообще не видел, чтобы Макс о чём нибудь спорил. Подхихикнуть ,да, спровоцировать хлебом не корми, спорить не слышал! При этом я не призываю его как то удалить с форума. У него просто своя манера общаться и провокации его заставляют думать, так что я его очень даже уважаю. да и вообще на форуме не осталось неуважаемых мной людей!!! Был один непонятный, под разными никами, но его жизнь как то обидела. оттого наверное и не появляется теперь
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