Отправлено: - 13:55

maxsaf:

часто родственники работают вместе, потому что некому

maxsaf:

что у нас спрашивают у всего коллектива, публично, не втихаря, что нужен такой-то человек на такую то должность, если есть знакомый или родственник - приводи на собеседование.

Цитата:ну да кроме сына трюдо больше же некого было устроить главным)понимаю канада-большая деревня все друг другу родственниками оказываютсяЦитата:это не саке-баке да? а нам тут лечат про эйчар службы супер продвинутые про жесткий отсев и собеседованиеа на деле-эй макс есть у тебя кто может на компе печатать?-да господин Синграгупта моя жена может-ну веди её а то нам лень когото искать тебе в отдел))-господин а разве качество труда не снижается при работе в одном учреждении родственников и друзей? ведь начнутся склоки между коллегами и нерешаемые проблемы из конфликта интересов?-ты русский самый умный чтоли? у вас вон в стране путин всех родственников, друзей со школы,универа и кгб гендиректорами рассадил везде и че ты мне хочешь предъявить тогда?-...........